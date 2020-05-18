Türkiye, 19 Mayıs 1919 Anma Koşusu'nda buluşacak Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dijital koşu projesi ile tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dijital koşu projesi ile tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, şampiyon atletler ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek dijital koşu projesiyle bu geceden itibaren kutlamaya başlayacak. 19 Mayıs 1919 Koşusu ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş'ın 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece 00: 00'da start alması ile başlayacak. 19 Mayıs 1919 Koşusu, toplamda 19 saat, 19 dakika sürecek. Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş, '19 Mayıs 1919 Koşusu'nu 19 saat, 19 dakika hiç durmadan koşarak tamamlayacak. Aykut Çelikbaş'a 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ve sürpriz konuklar, 19 Mayıs Bayrak Koşusu ile 19 dakikalık sürelerle canlı yayında eşlik edecekler.

Aykut Çelikbaş'ın 19 saat, 19 dakika hiç ara vermeden koşarak tamamlayacağı uzun ve anlamlı yolculuğuna; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ve etkinliğe kayıt yaptıran 400'e yakın sporsever bir bayrak yarışı kurgusunda eşlik edecek. Tarihe geçecek dijital anma koşusuna 12 ülkeden, 64 şehirden yüzlerce katılım oldu.

Bu unutulmaz etkinliğe katılacak milli atletlerin arasında dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Türkiye rekortmeni Eda Tuğsuz, Avrupa şampiyonu ve Olimpiyat madalyası sahibi Yasmani Copello Escobar, U23 Avrupa şampiyonu Necati Er ve U23 Türkiye rekortmeni Tuğba Danışmaz gibi isimler yer alacak. 20 saatten uzun sürecek ve koşu dünyasını bir araya getirecek bu özel canlı yayına ayrıca; Sadettin Saran ve Elif Boyner gibi pek çok ünlü isim de bağlanarak projenin bir parçası olacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA