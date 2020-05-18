HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Türkiye, 19 Mayıs 1919 Anma Koşusu'nda buluşacak

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dijital koşu projesi ile tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak.

Türkiye, 19 Mayıs 1919 Anma Koşusu'nda buluşacak
18.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:03

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dijital koşu projesi ile tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, şampiyon atletler ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek dijital koşu projesiyle bu geceden itibaren kutlamaya başlayacak. 19 Mayıs 1919 Koşusu ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş'ın 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece 00: 00'da start alması ile başlayacak. 19 Mayıs 1919 Koşusu, toplamda 19 saat, 19 dakika sürecek. Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş, '19 Mayıs 1919 Koşusu'nu 19 saat, 19 dakika hiç durmadan koşarak tamamlayacak. Aykut Çelikbaş'a 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ve sürpriz konuklar, 19 Mayıs Bayrak Koşusu ile 19 dakikalık sürelerle canlı yayında eşlik edecekler.

Aykut Çelikbaş'ın 19 saat, 19 dakika hiç ara vermeden koşarak tamamlayacağı uzun ve anlamlı yolculuğuna; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ve etkinliğe kayıt yaptıran 400'e yakın sporsever bir bayrak yarışı kurgusunda eşlik edecek. Tarihe geçecek dijital anma koşusuna 12 ülkeden, 64 şehirden yüzlerce katılım oldu.

Bu unutulmaz etkinliğe katılacak milli atletlerin arasında dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Türkiye rekortmeni Eda Tuğsuz, Avrupa şampiyonu ve Olimpiyat madalyası sahibi Yasmani Copello Escobar, U23 Avrupa şampiyonu Necati Er ve U23 Türkiye rekortmeni Tuğba Danışmaz gibi isimler yer alacak. 20 saatten uzun sürecek ve koşu dünyasını bir araya getirecek bu özel canlı yayına ayrıca; Sadettin Saran ve Elif Boyner gibi pek çok ünlü isim de bağlanarak projenin bir parçası olacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım Spor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim Spor
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı Spor
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek Spor
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu Spor
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti Spor
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben...
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Neva Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Hasan Şaş Tamer Tuna Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Türkiye, 19 Mayıs 1919 Anma Koşusu'nda buluşacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:03:55. #1.14#
title