"turkishbank istanbul ve londra'da fintek ağırlıklı merkez açacak"

30.09.2019 19:18

TurkishBank UK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, İstanbul ve Londra'da Fintek ağırlıklı merkezler açmayı düşündüklerini söyledi.

Bu yıl tarihte ilk defa Londra'da gerçekleşen ve dünyanın en büyük finans organizasyonu sayılan SIBOS sırasında, Türk ve global finans kuruluşları ile fintekler TurkishBank UK ev sahipliğinde buluştular. Londra'nın Mayfair semtindeki TurkishBank UK şubesinin terasında gerçekleşen davette, seçkin katılımcılar, finans dünyasının geleceğini tartıştılar. Büyük bir katılımın gerçekleştiği davette, katılanlar kısa sürede bir çok temas gerçekleştirme olanağı buldular.

TurkishBank UK'den yapılan açıklamada, "Saat 18: 00'de başlayan davet yoğun ilgi üzerine saat 23: 00'e kadar devam etti" denildi. TurkishBank UK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, "Bu yoğun ilgi, Türk Finteklerin bize Londra'daki rehberleri olmamız görevini verdikleri, Global Finteklerin de Türk pazarında aynı görevi bizden bekledikleri mesajını veriyor, ilk aşamada İstanbul'da oluşturacağımız, bilahare Londra'da açmayı düşündüğümüz Fintek ağırlıklı merkezlerin bu amaç için çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye, Kıbrıs ve İngiltere'de olmak üzere 3 ülkede bankacılık faaliyeti gösteren 118 yıllık TurkishBank Grubu'nun üyesi olan TurkishBank UK, 45 yıldır Londra'da faaliyet gösteriyor. Öncelikli olarak Londra'daki Türk toplumuna bankacılık hizmetleri sunan TurkishBank UK'in Londra'da 7 şubesi bulunuyor.

Geleceğin finansal teknolojileri ve hizmetlerinin görücüye çıktığı 23-26 Eylül'de; Londra'da, SWIFT ev sahipliğinde gerçekleşen SIBOS finansal kurum ve girişimler için çok önemli bir etkinlik. SIBOS Konferansında, dünyanın dört bir yanından 8000 iş lideri, karar verici ve uzman bir araya geliyor. Katılımcılar, finansal kurumlar, altyapı üreticileri, çok-uluslu şirketler, teknoloji iş ortakları gibi geniş bir yelpazeye sahip. SIBOS aynı zamanda büyük finansal kurumlar ve girişimler için buluşma noktası olma özelliği taşıyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA