TurkFatura'dan şirketlere e-dönüşüm hizmeti

26.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:23

TurkFatura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş, dijital dönüşüm ürünü sayesinde bütün e-dönüşüm (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-Saklama ve e-MM) hizmetleri ile müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırdığını ve kayıt için kısa süre kaldığını söyledi.



Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği Türkiye'de 31 Aralık 2019'a kadar şirketlerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt olmak zorunlulu uzatıldı. Kayıt için son gün 30 Haziran 2020 tarihine uzatıldı. Kayıt olmayan firmalara 1,5 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilecek. Sisteme kayıtlı olan firmalar da veriyi korumazsa, yine büyük para cezalarına çarptırılabilecek. 50 ve üzeri çalışanı olan veya son yıllık bilançosu 25 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin VERBİS'e kaydı da zorunlu hale gelmişti.



Bilişim, sağlık, savunma, danışmanlık, enerji ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren ARD Grup'un iştirakleri arasında yer alan TurkFatura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş, dijital dönüşüm ürünü sayesinde bütün e-dönüşüm (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-Saklama ve e-MM) hizmetleri ile müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırdığını ve kayıt için kısa süre kaldığını söyledi.



Aralarında Türkiye'nin önde gelen holdinglerininde bulunduğu, bilişim, savunma, sağlık, inşaat, gıda gibi birçok sektörden onlarca kurum ve kuruluş TurkFatura ile çalıştığı bilgisini veren Ödemiş, "TurkFatura markası ile çalışmayı tercih eden mükelleflerden sisteme dahil olabilmeleri için herhangi bir giriş ve lisans ücreti almıyoruz. 7/24 müşteri hizmetleri desteği ile mekan, yer ve zamandan bağımsız olarak internet olan her yerde müşterilerimiz işlemlerini yapabilmektedirler" dedi.



"Maliyet ve fiyat avantajı sağlıyor"



Ayrıca Ödemiş, firmaların e-faturaya geçerek bu konuda oluşacak fatura bastırma, yazdırma, arşivleme gibi operasyonel yüklerinden kurtulmasının yanısıra, maliyet avantajı da sağladıklarını belirterek, "Uzman kadromuz, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışı, giriş ve lisans ücreti olmadan, internet olan her yerden erişim imkanı ile SAP, ORACLE, Microsoft, yaygın muhasebe programları ve müşterilerinin kendi geliştirdiği ERP modüllerine entegre olabilen alt yapısı sayesinde, dijital dönüşüm süreçlerinizi hızlandırıp müşterilerine maliyet ve fiyat avantajı sağlıyor. Dijital dönüşüm, alışagelmiş dosyalama, evrak, kağıt gibi belgeleme ve saklama şekillerini değiştirerek, tüm bu bilgileri dijital ortamda saklayarak dolapları dolduran binlerce sayfalık bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilme imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA