Türkeli'de su fiyatlarında yüzde 50 indirim
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Türkeli'de su fiyatlarında yüzde 50 indirim

Türkeli'de su fiyatlarında yüzde 50 indirim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkeli Belediye Meclisi Eylül Ayı Meclis Toplantısında, su ücretlerinde geçici bir süreliğine yüzde 50 indirim yapılması konusu görüşülerek karara bağlandı.

Türkeli Belediye Meclisi Eylül Ayı Meclis Toplantısında, su ücretlerinde geçici bir süreliğine yüzde 50 indirim yapılması konusu görüşülerek karara bağlandı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Meclis Üyeleri Saime Demir, Doğan Türkoğlu, Atakan Arslan, Adem Can, Basri Özdemir, Cafer Yaman, Beytullah Yılmaz katıldı.

Toplantıda, çeşitli kurumlardan hibe edilen araçların kabulü ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, gündem dışı görüşülen ilçede yaşanan sel felaketi sonucunda, ilçe halkının zarar ve ziyan görmesinden dolayı, Belediye Başkanı Veysel Şahin'in önerisi ve Belediye Meclis Üyelerinin önergesi ile Belediye Meclisinden oy birliği ile alınan karar sonucunda 2021/Eylül ayından geçerli olmak üzere 2021/Aralık ayı sonuna kadar su bedelinde yüzde 50 indirime gidildi.

Türkeli Belediyesine 7 araç hibe edildi

Toplantıda, hibe edilen Selçuklu Belediyesinden 1 adet kabinli traktör, Kalyon İnşaat tarafından 1 adet yükleyici mini lastikli araç, Konya Meram Belediyesinden 1 adet kamyonet, Tarım ve Orman Bakanlığından 2 adet 4x4 pikap, 1 adet arazöz, Türkiye Belediyeler Birliğinden 1 adet sıkıştırmalı çöp nakil aracı hibe olarak alınması, belediye meclisince oy birliğiyle kabul edildi. - SİNOP

Türkeli'de su fiyatlarında yüzde 50 indirim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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