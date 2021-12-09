Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kuralar çekildi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, tarihlerinde ilk kez Turkcell Kadın Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ederken ezeli rekabet bu sefer kadın futbolunda yaşanacak. Fikstür çekimiyle 24 takımın maç programı belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un da yer alacağı ligde heyecan 18 Aralık'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

OĞUZ ÇETİN: TÜRKİYE'DE KADIN FUTBOLUNUN GELİŞİMİ İÇİN EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

B GRUBU

İLK HAFTA MAÇLARI

B GRUBU

İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor - Dudullu Spor Kulübü

??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti



Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri

Haberi Kaydet