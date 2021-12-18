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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Stat: Vodafone ParkHakemler: Neslihan Muratdağı, Nimet Altunkıran, Figen ElemanBeşiktaş Vodafone: Fatma Şahin, Berna Yeniçeri, Cansu Nur Kaya, Nascimento, Zeynep Gamze Koçer, Gizem Gönültaş (Dk. 77 Başak Gündoğdu), Seda Nur İncik, Almeida, Elif Keskin, Arzu Karabulut (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Neslihan Muratdağı, Nimet Altunkıran, Figen Eleman

Beşiktaş Vodafone: Fatma Şahin, Berna Yeniçeri, Cansu Nur Kaya, Nascimento, Zeynep Gamze Koçer, Gizem Gönültaş (Dk. 77 Başak Gündoğdu), Seda Nur İncik, Almeida, Elif Keskin, Arzu Karabulut (Dk. 82 Melike Öztürk), Yağmur Uraz (Dk. 90+3 Berivan İçen)

Fenerbahçe: Ezgi Çağlar, Safa Merve Nalçacı (Dk. 46 Demet Bozkurt), Narin Yakut, Kpaho, İlayda Cansu Kara, Jaleca, Fatma Kara Şahinbaş, Yenney, Fishley (Dk. 4 Neslihan Aktaş - Dk. 46 Setenay Sırım), Cordner, Berdan Bozkurt

Goller: Dk. 11 Yağmur Uraz, Dk. 27 Arzu Karabulut (Beşiktaş Vodafone), Dk. 39 Cordner (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 20 İlayda Cansu Kara, Dk. 38 Cordner, Dk. 87 Demet Bozkurt (Fenerbahçe)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 2021-2022 sezonu ilk hafta derbi mücadelesinde Beşiktaş Vodafone, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

11. dakikada Berna'nın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı oyunculardan seken topla arka direkte buluşan Yağmur, meşin yuvarlağı rakiplerinin müdahalesine rağmen kafayla fileleri gönderdi: 1-0.

27. dakikada Beşiktaş'ın orta sahaya yakın bir yerden kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe kalecisi Ezgi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı içinde sol çaprazda önünde bulan Arzu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0.

39. dakikada Fenerbahçe savunmasından atılan uzun pasta Beşiktaş savunmasının arkasında topla buluşan Cordner, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cordner yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

68. dakikada Seda Nur'un pasıyla ceza alanı önünde topu şık bir hareketle önüne almaya çalışan Yağmur, ceza alanına girdiği anda Narin Yakut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada Yağmur'un kullandığı penaltı atışında kaleci Ezgi Çağlar, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Beşiktaş Vodafone, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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