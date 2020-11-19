"5G'ye geçiş için 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"5G'ye geçiş için 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var"

19.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:49

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Şu an Türkiye'de bulunan 400 bin kilometrelik bir fiber hat 5G'ye geçiş için yeterli değil, bu uzunluğun 1 milyon kilometre olması gerekiyor" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Şu an Türkiye'de bulunan 400 bin kilometrelik bir fiber hat 5G'ye geçiş için yeterli değil, bu uzunluğun 1 milyon kilometre olması gerekiyor" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin 5G teknolojisine tam geçiş yapabilmesi için önemli ölçüde fiber altyapı yatırımına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Erkan, "Şu an Türkiye'de bulunan 400 bin kilometrelik bir fiber hat 5G'ye geçiş için yeterli değil, bu uzunluğun 1 milyon kilometre olması gerekiyor. Turkcell olarak kurulduğumuz günden beri ülkemizin kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Dünyada da önemli örnekleri olan ortak altyapı ile hareket etmek verimli kaynak kullanımı açısından kritik bir öneme sahip. 21 milyon hanelik ülkemizi düşündüğümüzde her şirketin kendi altyapısını kurması 15-16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya koyuyor, bunun yerine ortak bir altyapı ile bu maliyeti dörtte birine düşürebiliriz. Ayrıca ortak altyapı oluşturmak için kurulacak şirketin de dünyadaki yatırımcılar tarafından ilgi göreceğini ve finansal kaynak bulma konusunda zorlanmayacağımızı düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çandır: 'Çiçekçilik sektörünün devlet desteğine ihtiyacı var'
Çandır: "Çiçekçilik sektörünün devlet desteğine ihtiyacı var"
İçme sütü üretimi 9 ayda 1.2 milyon tona yükseldi
İçme sütü üretimi 9 ayda 1.2 milyon tona yükseldi
Van'dan dünyaya 'saç fiberi' ihracı
Van'dan dünyaya 'saç fiberi' ihracı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Berat Albayrak Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Cem Yılmaz Şafak Sezer Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Lance Stroll Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Faiz Uefa Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "5G'ye geçiş için 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 17:19:52. #1.14#
title