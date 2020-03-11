Turkcell'e ING'den 50 milyon euroluk 'yeşil kredi' Turkcell ve ING, sürdürülebilirlik vizyonu ile yeşil kredi anlaşmasına imza attı.

Turkcell ve ING, sürdürülebilirlik vizyonu ile yeşil kredi anlaşmasına imza attı. Turkcell, söz konusu anlaşma ile ING'den vadesinde tek seferde geri ödenecek 5 yıl vadeli, 50 milyon euro tutarında yeşil kredi temin etti. Bu sayede Turkcell ve ING, Türkiye'de bugüne kadar yapılan en uzun ortalama vadeli kurumsal yeşil kredi finansmanına imza atan kurumlar olduğu belirtildi.



Turkcell ve yüzde 100 ING Türkiye iştiraki olan ING European Financial Services plc., gerçekleştirdikleri kredi anlaşmasıyla 5 yıl vadeli 50 milyon euro tutarında 'yeşil kredi'ye imza attığı açıklandı. Turkcell ve ING böylece Türkiye'de vadesinde tek seferde ödenecek bu krediyle en uzun ortalama vadeli kurumsal yeşil kredi finansmanına imza atan kurumlar oldu.



Turkcell, sürdürülebilirlik faaliyetlerini geçen yıl 3 yıl vadeli, 50 milyon euro tutarında Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi temin ederek finansman alanına da taşımıştı. ING Türkiye de geçtiğimiz yıl uçtan uca sürdürülebilirlik yaklaşımı ile sorumlu bankacılık prensipleri'ne imza atan Türkiye'den ilk 6 banka arasında yer almıştı.



Turkcell'in ING'den temin ettiği ve uluslararası kabul görmüş yeşil kredi prensipleri dahilinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevreci dijital servisler ve yeşil binalar gibi alanlarda yapacağı yatırımlarda kullanacağı kredi, 5 yıllık vadesi sonunda tek seferde geri ödenecek.



"Sürdürülebilirlik perspektifinde finansman kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz"



Turkcell'in sürdürülebilir finansman alanındaki işlemlerine tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Geçen yıl temin ettiğimiz 3 yıl vadeli Sürdürülebilirlik Endeksli Krediden sonra, bu yıl vadeyi daha da uzatarak çevreci yatırımlarımızın finansmanında kullanacağımız 5 yıl vadeli yeşil kredi sözleşmesi imzaladık. Bu anlamda ülkemizdeki en uzun ortalama vadeli kurumsal yeşil kredi finansmanını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kredi aynı zamanda yıllık Euribor+yüzde 1.95 faiz maliyetiyle de ön plana çıkıyor. İş modellerimizi sürdürülebilirlik perspektifiyle geliştirirken, finansmanda da maliyetle birlikte sürdürülebilirliği odak noktamızda tutuyoruz. Bu alanda dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) kurucu üyelerinden biri olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belirlenmesi, çevreci yatırımların teşvik edilmesi ve sürdürülebilir finansman ürünlerinin yaygınlaştırılmasına öncülük ediyoruz." dedi.



"Sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz"



ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay da ING Türkiye olarak sürdürülebilir finansman konusunda çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu: "ING Grubu olarak sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu paralelde ING olarak öncü banka rolümüz ile sürdürülebilirliği hem kendi bünyemiz hem de müşteri seviyesinde uygulamaya koyarak, iş dünyası ve toplum için uzun vadeli değer oluşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ING Grubu, bankacılık sektörünün, sürdürülebilir kalkınma için küresel çapta bir hareketi olarak nitelendirilen Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni oluşturan 30 kurucu finans kuruluşu arasında yer alıyor. ING Grubu olarak 2019 yılında sürdürülebilir kredi alanında 2018'e göre iki katından fazla bir kullandırım yaparak toplam 6.4 milyar euro sürdürülebilir kredi kullandırdık. ING Türkiye olarak ise Türkiye'de Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden ilk 6 banka arasındayız. Bugün Turkcell ile bu ilk yeşil kredi anlaşmasını imzaladığımız için memnuniyet duyuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA