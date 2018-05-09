Turkcell'den Diyarbakır Ekonomisine 10 Yılda 450 Milyonluk Katkı

Diyarbakır'da 10 yılda yaklaşık 450 milyon liralık yatırım yapan Turkcell, bin 500 kişiye de istihdam sağlayarak kentin en büyük işvereni durumuna geldi.

Türkiye'nin en güçlü müşteri hizmetleri ağına sahip olan Turkcell'in 2008 yılında Diyarbakır'da kurduğu çağrı merkezi 10. yılını kutladı. Hem bölge hem de şehir ekonomisine önemli kazanımlar sağlayan Turkcell, 10 yılda 5 bin 500 kişiye istihdam sağlayarak yaklaşık 20 bin kişinin hayatına dokundu. Diyarbakır'ın en büyük işvereni olan Turkcell Global Bilgi Diyarbakır Çağrı Merkezi, önümüzdeki aylarda işe başlayacak 300 kişilik yeni istihdamla bin 500 müşteri temsilcisinin görev yaptığı bir merkez haline gelecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 10 yıldır Diyarbakır'da olduklarını söyledi. Bu süreç içerisinde Diyarbakır ekonomisine aşağı yukarı 450 milyon liralık katkı yaptıklarını kaydeden Terzioğlu, Şu anda Diyarbakır'ın en büyük işvereni durumundayız. Diyarbakır'da bin 500 çalışanımız var. Çağrı merkezleri aslında insanların hayata ilk attıkları adım, kariyerlerinde ilk aldıkları görevler. Burada çalışanlarımız ortalama 26 yaşında ve yüzde 65'i kadın. Türkiye'de ve Ukrayna'da toplam 18 çağrı merkezimizde 12 bin kişi istihdam ediyoruz. Turkcell'i Turkcell yapan, müşterilerine iyi hizmet vermesini sağlayan en büyük varlıklarımızdan bir tanesi çağrı merkezlerindeki eğitimli, enerjik, dinamik insan gücümüz. Diyarbakır'da çağrı merkezlerimiz arasında kendini en ön plana çıkaranlardan bir tanesi ve 10 yaşına geldi bugün. Diyarbakır aslında ileri teknolojilerimizin, dijital servislerimizin en yoğun tüketildiği illerimizden bir tanesi, bugün hem anlık mesajlaşma platformumuzda hem müzik platformumuzda dijital dergilik platformunda Diyarbakır ilk 3 şehirden bir tanesi. Aynı zamanda Diyarbakır'ın çok kuvvetli bir fiber alt yapısı var. Biz son 10 sene içerisinde Diyarbakır'da evlere kadar fiber hizmetini götürmek üzere bir dizi yatırım yaptık ve yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Diyarbakır nüfusu itibari ile son derece dinamik, genç ve dijitalleşen şehirlerimizden bir tanesi" dedi.

Konuşmaların ardından Terzioğlu, kurum yöneticilerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR