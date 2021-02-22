Turkcell 1,6 milyon net faturalı müşteri kazanımıyla son 11 yılın rekorunu kırdı

Turkcell gelirlerini geçen yıla göre yüzde 15,8 artışla 29,1 milyar TL'ye çıkardığını açıkladı. Müşteri sayısını geçen yıla göre 1,1 milyon yükselten Turkcell, faturalı müşteri bazını ise net 1,6 milyon artırarak bu alanda son 11 yılın rekorunu kırdığını duyurdu.

Dijital operatör Turkcell, 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell Grubu'nun toplam gelirleri, geçen yıla göre yüzde 15,8 artışla 29,1 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 17,7 artışla 12,3 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. FVÖK 6,3 milyar TL'ye yükselirken, FVÖK marjı da yüzde 21,6 olarak gerçekleşti. Turkcell'in 2020 net karı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 30,5 artarak 4,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil bileşik ARPU (M2M Hariç) büyümesi yıldan yıla yüzde 15,0 artışla 49,1 TL'ye ulaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre;

"Turkcell üstün telekom altyapısı üzerine inşa ettiği stratejik odak alanları, techfin, dijital iş servisleri ve dijital servislerde hızla büyümeye devam etti. Techfin tarafında oyunun kurallarını değiştiren ödeme platformu Paycell'in yıllık işlem hacmi 9 milyar TL'ye ulaştı. Kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik eden dijital iş servisleri 1 milyar TL'yi aşan kontrat değerine sahip 2 bin 300'ün üzerinde yeni projeye imza attı. 2020 yılı sonunda 3 milyon ücretli kullanıcıya ulaşan dijital servislerin tekil gelirleri ise yıllık bazda yüzde 26 arttı. Şirket bu kapsamda 2021 yılı için yüzde 14 - 16 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL FAVÖK, gelirlerinin yüzde 20'si kadar ise operasyonel yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor."

"1,6 MİLYON NET FATURALI MÜŞTERİ KAZANARAK REKOR KIRDI"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in sektörde fark yaratan ve müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren çözümleri sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 milyon net faturalı müşteri kazandığını belirterek şunları söyledi:

"Müşteri odaklı stratejimiz, yenilikçi ve zengin içerikli tekliflerimiz, dijital kanallarla güçlenen geniş satış ağımız ve akıllı yönetilen hızlı altyapımız sayesinde yılı 1,1 milyon net abone kazanarak noktaladık. Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimizi bu yıl da başarıyla gerçekleştirdik. Faturalı abone bazımız ise 1,6 milyon net müşteri kazanımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı. En büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye'nin Turkcell'i tercih etmesi."

Müşterilerimizin pandemi nedeniyle evde daha fazla zaman geçirdiği 2020 yılında sabit genişbant tekliflerimize artan talebin gücüyle net 180 bin fiber abonesi kazandık diyen Erkan, "Mobil şebeke üzerinden fiber hızında kesintisiz ev interneti hizmeti sunduğumuz ürünümüz Superbox'ta büyük bir başarıya imza attık. Superbox abone sayısı, hızlanan talep ile net 268 bin artarak 591 bine ulaştı. Ayrıca, bu yıl net 152 bin IPTV abonesi kazandık ve toplamda 871 bine ulaştık."

"ARTAN TALEP İLE DİJİTAL SERVİSLER GÜÇ KAZANDI"

Turkcell'in stratejik hedefleri doğrultusunda 2020 yılında dijital servisleri yeniden yapılandırdıklarını söyleyen Erkan, "BiP, TV+, fizy, Yaani gibi uygulamalarımızın her birini daha etkin yönetebilmek ve stratejik olarak değerlendirebilmek amacıyla ayrı birer şirket olarak yeniden yapılandırdık. Bu arada portföyümüzü de birçok yeni servis ile daha da zenginleştirdik. Örneğin TV+ Ready, Turkcell Dijital Güvenlik Servisi, lifebox transfer, bireysel ve kurumsal YaaniMail e-posta gibi yeni servislerin yanı sıra, artan video konferans ihtiyacını karşılamak için BiP Meet uygulamasını da müşterilerimize sunduk. Tüm bu aksiyonlarımız sonucunda dijital servislerin tekil gelir büyümesi yüzde 26 oldu. Dijital servisler tarafında 2021'de ücretli kullanıcı bazını genişletmeyi, kurumsal firmalarla iş fırsatlarını avantaja çevirmeyi, TV alanında büyük ekran stratejimizle daha da güçlenmeyi ve GAMEPLUS markamızla bulut oyun ile oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımlar yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"PAYCELL KARTLARINA POS ÜRÜNÜNÜ EKLEDİK"

Dijital ödeme hizmetlerine yönelik talebin pandemide hızla arttığının altını çizen Erkan, "Paycell'deki yıllık işlem hacmi 9 milyar TL'ye ulaştı. Kolay kullanılabilir ve güvenli ödeme altyapısıyla öne çıkan Paycell'in 3 aylık aktif kullanıcı sayısı 4,7 milyona çıktı. Temmuz ayında eklenen 'Hazır Limit' özelliği sayesinde 190 bin tekil kullanıcı mobil ödeme limitlerini Paycell kartlarına aktararak harcama yaptı. Yine bu yıl 7/24 para transferi hizmetinin anlaşmalı bankalardaki IBAN numarasına yapılmasını sağladık. 12 bin üye iş yerinde geçerli olan Paycell'in üye iş yeri çözümlerine bu yıl mobil POS ürününü de ekledik. Paycell Android POS cihazıyla tahsilat, stok takibi, e-fatura gibi süreçler tek bir platform üzerinden yönetilebilmesi avantajı sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağladık. Önümüzdeki dönemde Paycell'in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeyi ve POS çözümlerimiz ile ticari işletmelere odaklanmayı amaçlıyoruz" dedi.

"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERVİS PAZARINDA LİDER OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Özel şirket ve kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmetleri sunan Turkcell Dijital İş Servisleri'nin gelirlerini bu yıl yüzde 30 artırdığına dikkat çeken Erkan sözlerine şöyle devam etti:

"2020 yılında toplam 1 milyar TL kontrat değerine sahip 2 bin 300'ün üzerinde proje kazanarak kurumların dijital dönüşümlerine liderlik ettik. Bu projelerin 420 tanesi uçta uca çözüm sağladığımız sistem entegrasyon projeleriydi. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak bin 600'den fazla kurumsal müşterimize verilerini uzaktan yönetme imkanı sunduk ve iş sürekliliklerine destek olduk. Ayrıca sağlık sektöründe ikisi sahra hastanesi olmak üzere 4 yeni hastanenin teknoloji altyapısını kurduk ve toplamda 9 hastaneyle bu alanda da pazar liderliğimizi sürdürdük. Önümüzdeki dönemde bu alandaki yetkinliklerimizi artırarak kurumların dijital dönüşüm ortağı olma stratejimizi sürdürmeyi ve bilişim teknolojileri servis pazarında lider olmayı hedefliyoruz."

"TÜRKİYE'NİN İLK TEKNOLOJİK PAZAR YERİ OLARAK TURKCELL PASAJ'I KURDUK"

Aralık ayında Türkiye'nin ilk teknolojik pazar yeri olarak Turkcell Pasaj'ı hayata geçirdiklerini hatırlatan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yılın son ayında hayata geçirdiğimiz Turkcell Pasaj'a olan yoğun ilgi bu alandaki rakamlarımıza da yansıdı. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde dijital satış kanallarında ziyaretçi sayımız aylık 30 milyon olurken, satışa dönüş oranı geçen yılın iki katı oldu. Sabit taraftaki gelirler hariç Turkcell Türkiye bireysel gelirlerinin yüzde 14'ü dijital satış kanalları üzerinden gerçekleşti" diye konuştu.

"2021 YILINDA GÜÇLÜ BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"2021 yılında üstün altyapımız üzerine bina ettiğimiz stratejik odak alanlarımızda güçlü büyümemizi sürdüreceğiz" diyen Murat Erkan şöyle devam etti: "Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefimize 2021 yılında da ulaşacağız. Ayrıca 500 bin yeni haneye fiber altyapı kazandıracağız. Faturalı abone bazımız daha da artacak. Şirketleşen dijital servislerimiz potansiyel kurumsal iş birlikleri, oyun ve TV alanına yaptığımız yatırımlar ile 2021 yılında da güçlü büyümesini sürdürecek. Böylece dijital servislerimizin tekil gelir büyümesi yüzde 25 artacak. Dijital iş servisleri şirketimiz kurumların dijitalleşme alanında güvenilir danışmanı olmayı sürdürecek. Bilişim teknolojileri servisleri pazarında 1. sıraya yerleşerek lider olacağız. Önümüzdeki dönemde Paycell'in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Doğru oyun planı ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde pandemi koşullarına rağmen 2020'de müşterilerimize dört dörtlük hizmet sunarak yılı başarıyla noktaladık. Bu doğru oyun planımızı 2021'de de sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz" diyen Erkan sözlerine şöyle devam etti:

"2020-2022 dönemi için belirlediğimiz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı için yüzde 14 – yüzde 16 bandında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL aralığında FAVÖK hedefliyoruz. Ayrıca 2020 yılında yüzde 18,5 olan operasyonel yatırımlarımızın gelire oranı ise yüzde 20 olarak gerçekleşecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı