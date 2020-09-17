Türk Telekom ile Saran Group iş birliğine imza attı Türk Telekom ile Saran Group, iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk Telekom ile Saran Group, iş birliği anlaşması imzaladı.

Swissotel'de düzenlenen imza törenine Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran katıldı.

Anlaşmaya göre daha önce iş birliği yapan iki firma, aralarındaki anlaşmayı büyütme kararı aldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ümit Önal, içeriklerini zenginleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Saran Group ile iş birliklerini perçinlediklerini dile getiren Önal, "15 spor kanalımızı 17'ye çıkardık. Türk Telekom'un geniş içerik yelpazesini zenginleştirmekten duyduğumuz mutlulukla buradayız. Bu vesileyle sayın Sadettin Saran ve meslektaşlarına yakın ilgi ve alakalına teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sektördeki rakiplerinin kendilerini daha iyi geliştirme açısından önemine vurgu yapan Önal, şunları aktardı:

"Türk Telekom Türkiye'deki dijital dönüşümün omurgası. Dolayısıyla Tivibu'nun da kendine ait rakiplerinden ayrışan özellikleri var. Bu alanda dijital yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Tivibu'nun yetkinliklerini, yeteneklerini geliştirirken diğer taraftan içerik açısından spor ve spor dışında da ilerlemeler sağlayacağız. Hem içerik hem de uygulama arayüzü manasında televizyon izleyicilerini yeni teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz."

Sadettin Saran ise misyonlarının Türk sporseverlerine en kaliteli içeriği sağlamak olduğunu ifade etti.

İş birliklerinin uzun süre devam etmesini istediklerini de anlatan Saran, şunları kaydetti:

"Telekom gibi Türkiye'nin devi ve gururuyla büyük bir platformla iş birliği yapmak bizi son derece mutlu kılıyor. İnşallah çok uzun seneler devam eder. İçeriğimizi zenginleştirmek istiyoruz. Abartısız dünyada bu kadar içeriğin sadece bir iki kanala sıkıştırılan başka bir spor kanalı yok, bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bu kanallarımızı daha da zenginleştirip, platformlarımızın daha mutlu olmasını sağlamak, daha çok aboneye ulaşmalarını sağlamakta çorbada tuzumuz olursa bu bizi mutlu eder."

Kaynak: AA