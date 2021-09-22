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Türk Telekom oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türk Telekom oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdı

Türkiye telekomünikasyon sektörünün en büyük çalışan ekosistemine sahip şirketlerinden biri olan Türk Telekom, işe yeni başlayan çalışanları için oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdığını duyurdu.

Türkiye telekomünikasyon sektörünün en büyük çalışan ekosistemine sahip şirketlerinden biri olan Türk Telekom, işe yeni başlayan çalışanları için oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdığını duyurdu.

Türk Telekom, önemli bir çalışmaya daha imza atarak, yeni işe başlayan çalışanların oryantasyon süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdı. Pandemi süreci nedeniyle sanal sınıf eğitimleriyle yürütülen oryantasyon programı, sürekli olacak şekilde bir Dijital Oryantasyon Program tasarımına dönüştürüldü. Türk Telekom Akademi çatısı altında hayata geçirilen Dijital Geçit Programı ile oryantasyon deneyimi uçtan uca dijitalleşti.

Konu hakkında açıklama yapan Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "İnsanı merkeze alan bir kurum olarak, işe alımla başlayan dijital süreç deneyimini daha da ileriye taşıyarak oryantasyonu uçtan uca dijitalleştirdik. Ailemize yeni katılan çalışma arkadaşlarımız, ilk adımlarını Dijital Geçit Platformu ile atarak, üç boyutlu ortamda ve etkileşimli alanlarla Türk Telekom'u tanıyor, oyunlaştırma elementleriyle eğlenceli bir adaptasyon süreci yaşıyorlar. Dijital Oryantasyon Programında ayrıca dijital bilgi yarışması ve zorunlu mevzuat gereği alınması gereken e-eğitimler ve çeşitli kaynak dokümanlar da yer alıyor" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Türk Telekom oryantasyon sürecini dijital ortama taşıdı - Haberler Ekonomi
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