Türk Telekom: 78-64
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Telekom: 78-64

02.01.2021 19:16 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:20
Türk Telekom: 78-64

SALON: TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur YazıcıoğluTOFAŞ: Tomislav Zubcic 18, Berkan Durmaz 5, Berk Uğurlu 7, Jeremy Simmons 10, Tarik Phillip 11, de Vaughn Akoon Purcell 13, Semaj Christon 9, Alihan Demir 2, Muhsin Yaşar 3, Berke Büyüktuncel, Batın Tuna,...

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Tomislav Zubcic 18, Berkan Durmaz 5, Berk Uğurlu 7, Jeremy Simmons 10, Tarik Phillip 11, de Vaughn Akoon Purcell 13, Semaj Christon 9, Alihan Demir 2, Muhsin Yaşar 3, Berke Büyüktuncel, Batın Tuna, Ömer YavaşTÜRK TELEKOM: Nicholas A Johnson 8, Muhammed Mustafa Baygül 6, Samuel Dekker 9, Kyle Wiltjer 14, Michael Eric 3, Can Korkmaz 10, Gani Erdi Gülaslan 3, Samet Geyik 8, Göktuğ Baş 3, Burak Gözeneli, Batuhan Acar1.PERİYOT: 23-14DEVRE.: 38-343.PERİYOT: 64-465 FAUL: 35.01 Semaj Christon (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Türk Telekom'u 78-64 yenerek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadele karşılıklı sayılar ile başlarken, 5'inci dakika ev sahibinin 11-8'lik üstünlüğü ile geçildi. Semaj Christon'ın sayılarıyla farkı açmaya başlayan TOFAŞ, ilk periyodu 23-14'lük skor avantajıyla tamamladı.İkinci periyodun başında direnç gösteren Türk Telekom, Kyle Wiltjer'in etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakaladı ve skoru 26-26'ya eşitledi. Karşılıklı sayıların görüldüğü bu bölümün ardından, Tarık Phillip'in dış atış isabetiyle Bursa temsilcisi, soyunma odasına 38-34 önde gitti.Dönüşte 8-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, yeniden farkı çift hanelere çekerek, Tomislav Zubcic'in orta mesafe basketi sonrası skoru 50-36'ya getirdi. Savunmasını sertleştiren, hücumda ise ritim bulan Bursa temsilcisi, farkı 18 sayıya çıkardı ve son periyoda 64-46'luk üstünlükle başladı.

Maçın final periyodunda da üstünlüğü rakibine kabul ettirerek, rahat bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, parkeden 78-64'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi ligdeki 7'nci galibiyetini elde ederken, Türk Telekom ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı.


- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Enis Arıkan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ryan Babel Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Yılbaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Telekom: 78-64 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 19:28:21. #1.14#
title