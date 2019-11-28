Türk tekstilcisi AliExpress'te ücretsiz mağaza açabilecek

28.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:15

20'den fazla ülke ve bölgeye satış teslimatı yapılan AliExpress ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), bugün İHKİB üyeleri ve Türkiye'de ihracat yapan çok sayıda KOBİ'nin, AliExpress'in dijital altyapısından ve hizmetlerinden faydalanarak yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak bir anlaşmaya imza attı.



İlk aşamada 15 bin İHKİB üyesinin dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca potansiyel müşteriye ulaşacağı bu iş birliği sayesinde, AliExpress ihracatçılara tahsilattan lojistiğe, pazarlamadan 18 dilde tercümeye dek altyapı desteği verecek ve küresel ekosistemi ile Türk ihracatçılarının ve KOBİ'lerinin markalarını dünyaya duyurmasını sağlayacak. Çözüm ortağı İhracatname ise Aliexpress'te mağaza açmak isteyen satıcılara platforma kayıttan ürünlerin mağazaya yüklenmesine dek geçen bütün süreçte ücretsiz olarak rehberlik edecek.



Mikro girişimciler bile ihracatçı olacak



Dünyada e-ihracat pazarının hızla büyüdüğüne dikkat çeken İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "2016'da 401 milyar dolar olan küresel e-ihracatın 2020'de 994 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle Rusya, Ortadoğu ve Avrupa'da AliExpress'teki tüketici profili, e-ihracat konusunda firmalarımıza önemli avantajlar sağlıyor. Bu anlaşma sayesinde küçük büyük 15 bin İHKİB üyemize AliExpress üzerinden dünyanın kapılarını açıyoruz. Şirketlerinin büyüklüklerine bakmaksızın mikro girişimcilerimiz bile dünyanın en ücra köşesine doğrudan perakende satış yapabilecek. Bu avantajların birçok girişimcimizi ihracatçı olma konusunda cesaretlendireceğine inanıyorum" dedi.



Türk şirketleri ile hedef Rusya, Avrupa ve Ortadoğu



AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang ise, "AliExpress, Alibaba Group'un küreselleşme stratejisinin önemli ve bütünleyici bir parçası. İHKİB ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile Türkiye'deki ihracatçıların ve KOBİ'lerin küresel pazarda rekabet etmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Başta altyapı ve lojistik olmak üzere bu süreçte kendilerine gereken tüm desteği vermeye hazırız. Türkiye'deki KOBİ'lerin AliExpress üzerinden yurt dışına açılmasında hedeflediğimiz ana pazarlar arasında Rusya, Avrupa ve Ortadoğu yer alıyor. Ayrıca, ABD ve Brezilya, Şili gibi Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde de önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



Türkiye'deki KOBİ'lere küresel olarak rekabet edebilecek dijital altyapı



AliExpress Bölgesel İş Geliştirme Yöneticisi Yaman Alpata, "Satıcıların 200'den fazla ülke ve bölgede satış yapmasını sağlayan ve 18 dilde hizmet veren AliExpress, Türkiye'deki KOBİ'lerin küresel düzeyde rekabet edebilmesini kolaylaştıracak tüm dijital altyapıya ve hizmetlere sahip. Türkiye'den tüm girişimciler, markalar ya da perakendeciler basit birkaç belge ile ücretsiz bir şekilde mağaza açabiliyor. KOBİ'ler, AliExpress'te mağazalarını açtıktan sonra ürünlerini Türkçe olarak listeleyebiliyor, biz 18 dilde tercüme ediyoruz. Siparişleri lojistik ortağımızla birlikte kapılarından alıp global altyapımız sayesinde dünyanın dört bir yanına götürüyoruz" dedi.



Mağaza açmak ücretsiz ve işlemler Türkçe



AliExpress'in resmi çözüm ortağı İhracatname'nin Genel Müdürü Hidayet Öztürk, "İhracatname olarak, AliExpress aracılığı ile e-ihracat yaparak dünyaya açılmak isteyen üretici ve KOBİ'lere, başvuru ve kayıttan mağazalarının açılıp ürünlerinin yüklenmesine kadar geçen bütün süreçte ücretsiz olarak destek vermekteyiz. Ihracatname.com adresi üzerinden şirketler çok kısa bir süre içinde kaydını yaptırıp ürünlerini hızlıca dünya vitrinine taşıyabilir ve milyonlarca müşteriye anında ulaşabilir. İHKİB, AliExpress ve İhracatname arasında yapılan bu ortaklık sonucunda öncelikli hedefimiz, İHKİB üyeleri başta olmak üzere tüm KOBİ'lerimize AliExpress aracılığı ile e-ihracatın kapılarını açmak, e-ihracat yolculuklarında hep yanlarında olmaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA