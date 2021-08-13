Türk takımı Alize Ocean Racing'in katılacağı Transquadra yarışı bugün başlıyor
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Türk takımı Alize Ocean Racing'in katılacağı Transquadra yarışı bugün başlıyor

Türk takımı Alize Ocean Racing'in katılacağı Transquadra yarışı bugün başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında gösterilen ve Atlas Okyanusu'nda yapılan Transquadra, bugün TSİ 15.00'te start alıyor.

Dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında gösterilen ve Atlas Okyanusu'nda yapılan Transquadra, bugün TSİ 15.00'te start alıyor. Bu yarışa katılan ilk Türk takımı Alize Ocean Racing, Marsilya-Madeira etabı için 15 gün boyunca denizde olacak.

Yarış ile ilgili son hazırlıklarını Marsilya'da tamamlayan Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir, yarış öncesinde T.C. Marsilya Başkonsolosluğu yetkilileri ile de bir araya geldiler. Ayrıca takım, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı ile gerçekleştireceği projenin ilk adımını da Marsilya'da attı. Geçtikleri denizlerde plastik yoğunluğunu ölçmek için örnekler toplayacak olan Alize Ocean Racing, ilk örneği de Marsilya'dan aldı.

Alize Ocean Racing, Marsilya - Madeira etabını tamamladıktan sonra 29 Ocak - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Madeira - Martinik aşaması hazırlıklarına başlayacak.

Alize Ocean Racing, 4.000 deniz milini sıfır karbon emisyonu ile kat edecek

Zorlu şartları sebebiyle 40 yaş üstü teknecilerin belli tekne tipleriyle katılabildiği Transquadra 2021 - 2022'ye yaklaşık 100 tekne katılacak.

Alize Ocean Racing, bu zorlu yarış boyunca çok değerli çalışmalara da imza atacak. Takım, gezegenimizin sürdürülebilirliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Odunpazarı Modern Müze'nin desteğiyle 4.000 deniz millik yarış mesafesini sıfır karbon emisyonu ile kat edecek.

Alize Ocean Racing ayrıca Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) desteğiyle, geçtiği denizlerdeki plastik kirliliğini de ölçecek. Özel bir donanıma sahip olacak teknenin elde ettiği veriler, yarış sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak. Bu sayede TÜDAV ile birlikte Birleşmiş Milletler "Ocean Decade - Okyanus On Yılı" projesine de dikkat çekilecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na da destek verilecek

Transquadra'ya katılacak ilk Türk takımı, tüm bu projeler ışığında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na da destek vermiş olacak.

Dünya liderleri tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" (madde 11), "İklim Eylemi" (madde 13) ve "Sudaki Yaşam" (madde 14), Alize Ocean Racing'in dikkat çekeceği maddeler olacak.

Bir sonraki hedef IMOCA 60'ta yarışmak olacak

Transquadra'da elde ettikleri tecrübeleri yarış sonrasındaki eğitim programlarında genç yelkencilere aktarmayı amaçlayan Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir'in gelecekteki en büyük hedefleri ise bir Türk takımı olarak IMOCA 60'ta yarışmak olacak. - İSTANBUL

Türk takımı Alize Ocean Racing'in katılacağı Transquadra yarışı bugün başlıyor
Türk takımı Alize Ocean Racing'in katılacağı Transquadra yarışı bugün başlıyor
Türk takımı Alize Ocean Racing'in katılacağı Transquadra yarışı bugün başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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