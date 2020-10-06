Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonrası Türk SİHA'larına ilgi büyüyor. Daha önce Türkiye'den 6 adet SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha alabileceğini açıkladı.

Suriye ve Libya'da imha ettiği Rus hava savunma sistemleri ile 'Pantsir avcısı' unvanı elde eden Bayraktar TB-2 S/İHA'lar, Dağlık Karabağ'daki başarısıyla dünya kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

ÜLKELER ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

48 saat içerisinde Ermenistan ordusuna ait 30'dan fazla hava savunma sistemini imha eden Bayraktar TB-2'leri birçok ülke envanterine katmak istiyor. Daha önce Türkiye'den 6 adet Bayraktar SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha Bayraktar TB-2 satın alabileceklerini açıkladı.

UKRAYNA 48 ADET DAHA İSTİYOR

Ukrayna devletine ait savunma sanayi firması Ukrspetsexport'in CEO'su Vadsim Nozdri, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler için 48 adet yeni Bayraktar TB-2 satın almayı planlıyor" bilgisini paylaştı.