Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor
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Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor

06.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:30

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonrası Türk SİHA'larına ilgi büyüyor. Daha önce Türkiye'den 6 adet SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha alabileceğini açıkladı.

Suriye ve Libya'da imha ettiği Rus hava savunma sistemleri ile 'Pantsir avcısı' unvanı elde eden Bayraktar TB-2 S/İHA'lar, Dağlık Karabağ'daki başarısıyla dünya kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

ÜLKELER ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

48 saat içerisinde Ermenistan ordusuna ait 30'dan fazla hava savunma sistemini imha eden Bayraktar TB-2'leri birçok ülke envanterine katmak istiyor. Daha önce Türkiye'den 6 adet Bayraktar SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha Bayraktar TB-2 satın alabileceklerini açıkladı.

UKRAYNA 48 ADET DAHA İSTİYOR

Ukrayna devletine ait savunma sanayi firması Ukrspetsexport'in CEO'su Vadsim Nozdri, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler için 48 adet yeni Bayraktar TB-2 satın almayı planlıyor" bilgisini paylaştı.

Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor
Haber Yorumları (12)
ERCAN ARIKANN: ÇALIŞINCA AZİMLİ OLUNCA HER ŞEY MÜMKÜN BU İSPATI
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SİHA: Kumandası bizde olacak SATIN para gelsin. . . .
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ATILGANIN KAPTANI KİRK: Bizim milletimiz çok nankör oldu, neymiş işsizliği kasten çözmüyormuş devlet. . . Ya koskoca millet vekilleri sizin yerinize maaş alıyor, sizin yerinize aldıkları maaşları sizi temsilen harcayıp sizi temsilen iş güç çıkartıyorlar kendilerine sizi temsilen kendi şahane ekonomilerinde yaşıyorlar sizi temsilen bu kadar hizmet veren seçtiklerinize sahip çıkın onlar için şehit olun kurtulun arkanızdan üzgün dururlar merak etmeyin.
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