Türk şekeri paketler halinde Afyonkarahisar'dan piyasaya sürülecek

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. şeker paketleme tesisini Afyonkarahisar'da kurdu

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem:

"Melasının içerisindeki şekeri alıp piyasaya sunacağımız 100 milyon TL'lik bir yatırım daha yapacağız"

AFYONKARAHİSAR - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem, Afyon Şeker Fabrikası'nda hizmete giren şeker paketleme tesisi ile ilgili olarak, "Özel sektörün ardından piyasada görmüş olduğumuz boşluğu doldurarak milletimize kaliteli ürünü daha ucuza ulaştırmak adına bu tesisleri yaptık" dedi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin Afyon Şeker Fabrikası'nda hizmete aldığı 'şeker paketleme' tesisinin açılış yapıldı. Programa Altunkalem'in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Afyon Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Necli, Şeker-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Murat Karamoçu ve davetliler katıldı. Açılış töreni sonrası tesisler ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Altunkalem, tesisinin ilk defa Afyonkarahisar'da kurulduğuna işaret ederek, "Yaptığımız açılış, Türk şeker sanayisinin, kristal şekerin 1, 2, 5 ve 25 kilogramlık paketler halinde piyasaya sunulması için yapılan tesisin açılışı. Türk şeker olarak ilk defa bu fabrikada yani Afyon Şeker Fabrikası'nda yapıldı. Günlük 8 saatte 15, 24 saatte 45 ton üretim kapasitesine sahip bir tesis. Yaptığımız üretim tamamen üreticiden, halkımıza kaliteli, temiz ve hijyenik ürünün yani şekerin daha ucuza ulaşmasını sağlayacak" diye konuştu.

"Özel sektördeki boşluğu görerek doldurduk"

Tesislerde toplamda 24 kişiye istihdam sağlanacağını vurgulayan Altunkalem, "İstihdam noktasında ise bir vardiyada yani 8 saatte 6 kişi ile bu tesisimiz bunun yanında birde sanayi tesisi olarak 1 tonluk big-bag çuvallarda yapmış olduğumuz tesisimiz var orada dahil olmak üzere toplam 8 kişi çalışıyor. Yani toplamda 24 saatte 24 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Türk Şeker A.Ş. olarak amaçlarının vatandaşlara kaliteli ürünü ucuza sağlamak olduğunu aktaran Altunkalem, "Biz Türk Şeker A.Ş. olarak piyasadaki dengeyi korumak zorundayız. Özel sektörün ardından piyasada bu boşluğu gördük ve bu boşluğu doldurarak milletimize kaliteli ürünü daha ucuza ulaştırmak adına bu tesisleri yaptık. Marketlerde şekerin satış fiyatı için planlamamızı yaptık, yönetim kuruluna sunduk ve fiyatı onlar açıklayacak. Ama şunu söyleyebilirim ki, fiyatı özel sektörden daha ucuz olacak" şeklinde konuştu.

"Bu tesis Türkiye'de ilk defa kurulacak 100 milyon TL'lik bir yatırım"

Afyon Şeker Fabrikası'nda, Türkiye'de bir ilkinde gerçekleşeceğiniz ve yakın bir zamanda şeker pancarının yan ürünü olan melası diye adlandırılan üründen şeker elde edilecek tesisinde kurulacağını ifade eden Altunkalem şunları söyledi:

"Şeker pancarından elde edilen 'melası'dan şeker elde edilmesi için 100 milyon TL'ye kurulacak ikinci bir tesis ile ilgilide açıklamalarda bulunan Altunkalem, "bu tesis ayrı ve büyük bir tesis. Bu konuda Milletvekilimiz Ali Özkaya ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tesis Türkiye'de ilk defa kurulacak 100 milyon TL'lik bir yatırım. Bu tesisi ilk defa Afyon Şeker Fabrikası'na yapacağız. Bu bizim yan ürünümüz olarak adlandırdığımız melasının içerisinde, bu ürünün yüzde 50'si şekerdir. Melasının içerisindeki şekeri alıp piyasaya sunacağımız bir tesis olacaktır. Türkiye'de hem özel sektör hem de devlet olmak üzere ilk defa Afyonkarahisar'da kurulacak."

Açıklamaların ardından protokol üyeleri açılışını gerçekleştirdikleri tesisi gezdiler.