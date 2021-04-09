Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı
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Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve MHP İl Başkanı Serkan Tok, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve MHP İl Başkanı Serkan Tok, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, kendilerini her türlü tehdit ve tehlikeden koruyan, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda mücadele etmeyi vazife edinen emniyet teşkilatının milletin baş tacı olduğunu ifade etti.

İki asırdır eğitimli personeliyle ülkenin en başarılı kurumları arasında gösterilen polis teşkilatının, yapmış olduğu çalışmalarla dünya polis teşkilatları arasında örnek ve dikkat çeken bir kurum haline geldiğini vurgulayan Çopuroğlu, "Türk Polis Teşkilatımız devletimizin, milletimizin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek gibi önemli görevler üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Özer de ülke içindeki düzeni ve güvenliği sağlamak amacıyla 10 Nisan 1845'te Türk Polis Teşkilatının kuruluşu ile bu görevi üstlenen polislerin 176. yılını kutladığını anımsattı.

Ziyaret ettikleri başta Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve emniyet müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm teşkilat mensuplarının polis haftasını kutlayan Özer, görevini yaparken şehit olan polisleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu kaydetti.

MHP İl Başkanı Tok ise sahip oldukları vatan sevgisiyle gece, gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerin kıymet ve öneminin çok fazla olduğunu vurguladı.

İçinde bulundukları salgınla mücadele döneminde polis teşkilatı ve güvenlik güçlerinin de ortaya büyük bir seferberlik örneği koyduğunu belirten Tok, yurdun dört bir yanında görevli polislere kolaylıklar diledi.

Öte yandan, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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