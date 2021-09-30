Türk Messi her yerde! Barcelona'nın 17'lik transferi Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi

İtalyanlar, Barcelona'nın 17 yaşındaki keşfi Türk Emre Demir'e geniş yer ayırdı. İtalyan medyası, son dönemde Hakan Çalhanoğlu, Merih, Yusuf, Burak, Cengiz gibi oyuncuların Avrupa futboluna damga vurduğunu, sırada Emre'nin olduğunu belirtti.

"HİKMET KARAMAN KATKISI"

İtalyan basınında çıkan haberler de Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın, Barcelona transferinde yol gösterici olduğu, önemli bir vizyon olduğu belirtildi. Ayrıca Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın, futbol takımının ilk kadın başkanı olduğuna dikkat çekildi.

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