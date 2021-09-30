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Türk Messi her yerde! Barcelona'nın 17'lik transferi Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi

Haberler.com - Haberler | Spor

İtalyan basını, Barcelona'nın Emre Demir transferine geniş yer ayırdı. 17 yaşındaki futbolcu için 400 milyon euro serbest kalma maddesi koyulmasına vurgu yapıldı. Emre'nin gelişimi ve transfer süreci, Milli Takımımız'ın yıldızları Hakan, Merih, Yusuf, Burak ve Cengiz hakkında detaylı analiz yapıldı.

İtalyanlar, Barcelona'nın 17 yaşındaki keşfi Türk Emre Demir'e geniş yer ayırdı. İtalyan medyası, son dönemde Hakan Çalhanoğlu, Merih, Yusuf, Burak, Cengiz gibi oyuncuların Avrupa futboluna damga vurduğunu, sırada Emre'nin olduğunu belirtti.

Türk Messi her yerde! Barcelona'nın 17'lik transferi Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi

"HİKMET KARAMAN KATKISI"

İtalyan basınında çıkan haberler de Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın, Barcelona transferinde yol gösterici olduğu, önemli bir vizyon olduğu belirtildi. Ayrıca Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın, futbol takımının ilk kadın başkanı olduğuna dikkat çekildi.

Türk Messi her yerde! Barcelona'nın 17'lik transferi Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi

Türk Messi her yerde! Barcelona'nın 17'lik transferi Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi

Türk Messi her yerde! Barcelona'nın 17'lik transferi Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi
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