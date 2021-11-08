Türk Kızılayı'ndan bilgilendirme toplantısı

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ve Türkiye Kızılay Derneği Eskişehir Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen Türk Kızılay Derneği Kan Bağışı Bilgilendirme toplantısı Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Türk Kızılayı Eskişehir Kan Bağış Merkezi Kan Bağışı personelleri Yeliz Demir, Özlem Ergen ve Özgül Altunaslan'ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Kızılay Kulübü'nde gönüllü çalışma yürüten öğrenciler katıldı.

Bu yıl 153'üncüsü kutlanan Kızılay Haftası'nın anlam ve önemine uygun bir biçimde, hastaların kan ihtiyaçlarını karşılamak adına düzenli olarak gönüllü kan bağışçıları kazanmanın en önemli amaçları arasında olduğunu vurgulayan Özgül Altunaslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kan bağış sürecinde üniversiteler bizim için oldukça önemli. 18-65 yaş aralığındaki bireylerin kan bağışına yönlendirilmesi aslında onların ileri ki yaşlarda da düzenli bir bağışçıya dönüştükleri anlamına geliyor. Pandemi sürecinde kan bağışı anlamında olumsuz etkilendik. Hastanelerde tedavi süreçleri durdurulduğu için kan ihtiyacı da azdı fakat şu anda kan ihtiyacı oldukça fazla. Kan ihtiyacının karşılanması sürecinde gönüllü bağışçı ile hasta arasında bir köprü görevi gören Türk Kızılay'ının önemini daha iyi kavramamız gerekiyor. "

Toplantının devamında Kızılay'ın gönüllü kan bağış kampanyalarının ve gönüllü bağışçı sayısının arttırılmasına ve önümüzdeki süreçte Anadolu Üniversitesi'nde yapılabilecek çalışmalara ilişkin bilgiler de aktarıldı.

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