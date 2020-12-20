Türk Kızılay'dan karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı
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Türk Kızılay'dan karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı

20.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:16
Türk Kızılay'dan karantinadaki vatandaşlara gıda yardımı

Türk Kızılay Kadıköy Şubesince, Kovid-19 hastası ya da temaslısı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılıyor.

Türk Kızılay Kadıköy Şubesince, Kovid-19 hastası ya da temaslısı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılıyor.

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi yetkilileri ve gönüllüleri, bağışçıların destekleriyle alınan gıdaları ilçede evlerinde karantinada bulunan vatandaşlara ulaştırıyor.

Öte yandan gönüllüler, ilçede görev yapan sağlık çalışanları ile emniyet güçlerine de meyve suyu ve kurabiye ikramında bulundu.

Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, karantinada bulunan vatandaşlara gıda yardımlarının devam ettiğini belirterek, "Kaymakamlık tarafından verilen adreslere, Kızılay yetkilileri ve gönüllüleri tarafından gıda ve erzak paketleri teslim ediliyor. Ayrıca ilçede görevli sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarına da meyve suyu ve kurabiye ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 13:16:44. #1.14#
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