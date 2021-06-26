Türk güreşçilerden10 madalya
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Türk güreşçilerden10 madalya

Türk güreşçilerden10 madalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul'da düzenlenen 49'uncu Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde Türk güreşçiler, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere 10 madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 49'uncu Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde Türk güreşçiler, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere 10 madalya kazandı. 

Turnuvada 74 kilo finalinde Yakup Gör, İsa Demir'i yenerek altın madalya aldı. İsa Demir de gümüş madalyada kaldı. Kadınlar 55 kiloda Mehlika Öztürk de Nordic sisteminde Kazak rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Erkekler 86 kilo finalinde İranlı rakibine yenilen Serdal Çavuşoğlu ile 97 kilo finalinde olimpiyat ve dünya şampiyonu Azerbaycanlı Şerif Şerifov'a kaybeden Mustafa Sessiz, gümüş madalya elde etti. Erkeklerde Zafer Dama 74 kilo, Fatih Erdin 86 kilo, İbrahim Çiftçi 97 kilo, kadınlarda ise Elif Yanık ile Merve Pul ise 59 kiloda bronz madalya aldı.Turnuvanın üçüncü ve son gününde üç Türk güreşçi altın madalya için mücadele edecek. Son gün yapılacak finallerde 92 kilo finalinde Selim Yaşar ile Erhan Yaylacı karşılaşacak. 125 kiloda Fatih Yaşarlı da finalde 23 yaş altında dünya şampiyonu İranlı Abbas Fouratanrami ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Efe Anıl Al, Anıl Berkan Kılıçsallayan, Oktay Güngör, Ayşegül Özbege, Mehtap Gültekin, Münir Recep Aktaş, Esra Pul, Rahime Arı, Recep Topal, Servet Coşkun, Muhammed Nuri Kotanoğlu bronz madalya maçına çıkacak. Selahattin Kılıçsallayan, Sefa Aksoy, Ahmet Duman, Serhat Arslan, Hasan Emin Gürbüz, Hüseyin Gündüz, Kemal Kıyı da repesaj için minderde ter dökecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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