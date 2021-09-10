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SPOR Türk futbol efsaneleri Moskova'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk futbol efsaneleri Moskova'daSiyamend KAÇMAZ / RUSYA, (DHA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da bir dönem futbola damga vurmuş isimleri bir araya getiren Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası, Türk futbolunda iz bırakan oyuncuların da katılımıyla bugün başladı.

Türk futbol efsaneleri Moskova'da

Siyamend KAÇMAZ/ RUSYA, (DHA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da bir dönem futbola damga vurmuş isimleri bir araya getiren Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası, Türk futbolunda iz bırakan oyuncuların da katılımıyla bugün başladı.

10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve Megasport Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya bu yıl Rusya, İspanya, Portekiz, Almanya ve Türkiye milli takımlarıyla birlikte farklı ülkelerden oyuncuların oluşturduğu bir yıldız ekibi de katıldı. Türkiye'nin Efsaneler Takımı'nda Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Mehmet Aurelio, Ali Güneş, Sabri Sarıoğlu, Hakan Ünsal, Ayhan Akman gibi isimler yer aldı. 'Geçmişin Kahramanları, Bugünün Efsaneleri' sloganıyla düzenlenen ve birçok ülkenin önemli isimlerinden oluşan milli takımların mücadele ettiği turnuvada Türkiye, ilk maçında Rusya'ya 6-4 mağlup oldu. Milliler, saat 17: 00'de Almanya ile karşılaşacak.

Öte yandan turnuvada boy gösteren Rusya Milli Takımında Alekandr Filimonov, Viktor Onopko, Oleg Kornaukhov, Sergey Ignashevich, Diniyar Bilyaletdinov, Aleksandr Samedov, Konstantin Golovskoy, Andrey Karyaka, Yegor Titov, Dmitry Alenichev ve Pavel Pogrebnyak gibi eski yıldızlar bulunurken, yıldızlar takımında ise dünyanın ünlü futbolcuları Javier Saviola, David Trezeguet ve Türkiye'nin de yakından tanıdığı Hollandalı Pierre Van Hooijdonk da yer alıyor.

SPOR Türk futbol efsaneleri Moskova'da

SPOR Türk futbol efsaneleri Moskova'da

SPOR Türk futbol efsaneleri Moskova'da

SPOR Türk futbol efsaneleri Moskova'da
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Haber: SPOR Türk futbol efsaneleri Moskova'da - Haberler
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