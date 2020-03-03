Türk Eğitim Derneği Üniversitesinde gençler markalarla ve kariyerinin zirvesindeki isimlerle buluştu

03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24

Türk Eğitim Derneği Üniversitesinde (TEDÜ) düzenlenen kariyer etkinliğiyle üniversite öğrencileri, iş arayan mezunlar ve lise öğrencileri ülkenin önde gelen markaları ile alanında uzman isimlerle buluşma fırsatı buldu.

TEDÜ tarafından üniversite kampüsünde düzenlenen WANTED İş ve Kariyer Fuarı, mezunlar, firma temsilcileri ve kariyer sahibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

TEDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, AA'ya yaptığı değerlendirmede, gençlerin kariyer tercihlerini sırasıyla arkadaşlar, popüler olan, anne-baba baskısı ve kendi tercihlerine göre yaptıklarına işaret etti.

Kariyer planlamasının çok dikkatli ve kabiliyetler doğrultusunda yapılması gerektiğinin altını çizen Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikle hem öğrencileri ülkenin önde gelen firmalarını tanımaları için şirketlerle buluşturduk hem şirketler öğrencilerle mülakatlar yaparak işe alım süreçleri yürüttü hem de ülkenin sektöründe öncü isimleri kariyer dersleri verdi. Etkinliğe, 8-10 bin kişilik öğrenci katılımı gerçekleşti. Burada bizim seçtiğimiz 85 firma stant kurdu, 46 firma mülakat gerçekleştirdi ve 13 kariyer öncüsü ders verdi. Böylece gençler hayallerinin peşinden nasıl gideceğini öğrenecek, mülakatlar sonucunda seçilenler ve işe girenler olacak ve kariyerindeki öncü isimlerin deneyimlerinden yararlanacak. Bu fuarla, iş arayana iş imkanı, doğru elemanı arayana da doğru elemanı bulma fırsatı sunduk."

Pehlivanoğlu, etkinliğe Ankara dışından da çok ciddi sayıda katılım sağlandığını belirterek, "Umuyorum ki bu etkinlik diğer üniversitelere de örnek olur. Gençlere vizyon verecek etkinlik olmasını umuyoruz." dedi.

Kampüs alanında 85 firma stant kurarken, bu alanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi isimler de ziyaret etti.

Kariyer dersleri verildi

Üniversitede alanında uzman 13 profesyonel de eş zamanlı oturumlarla kariyer dersi verdi. Ders verenler arasında Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

Sani Şener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Simone Kaslowski, LİMAK Yatırım ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Ebru Özdemir, OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu Başkanı

Suat Çalbıyık, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Levent Kocagül gibi isimler yer aldı.

"Kişisel gelişiminize, kendinize yatırım yapın"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, gençlere, "Geleceğiniz için bugünden kişisel gelişiminize, kendinize yatırım yapın. Vaktiniz çok değerli, şimdiden sevdiğiniz şeylerin peşinden gidin ve asla pes etmeyin. Gönüllü projelerde yer alın, network geliştirin. Ne yapıyorsanız yapın, zanaatkar bir ruhla yapın. Hem kendinize hem ülkenize bir katma değer yaratın." tavsiyesinde bulundu.

LİMAK Yatırım ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgi vererek, "Gün gelecek tüm yatırımlar sosyal ve etkiye dayalı yatırım olacak. Her yatırım inşaatla, parayla anılmak zorunda değil. Geleceğe yatırım en önemli şey. Geleceğe yatırım da bu yaptığımız sosyal faaliyetlerle mümkün." dedi.

Kaynak: AA