Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı
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Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı

22.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:14

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimi öncesinde imamlara 3600 ek gösterge vaadinde bulunduğunu hatırlatarak, "Sözünün bir an önce gerçekleşmesini beklemekteyiz" dedi.

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 2018 seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imamlara yaptığı 3600 ek gösterge vaadini hatırlatarak hükümete çağrı yaptı. Ünal, "3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz" dedi.

BAKANLAR DA AYNI VAADİ YİNELEDİ

Ünal, aynı vaadin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" denilerek, yinelendiğini vurguladı.

Ünal yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Çalışanlarımızın bu beklentileri boşa çıkarılmamalıdır. Emekliliği geldiği halde, 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için bekleyen birçok kamu çalışanı bulunmaktadır. Önemli olan ise, yapılacak düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge rakamlarının yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmesi olacaktır. Kamu çalışanlarının ümidi boşa çıkarılmamalıdır. Hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda beklemekte olan ve bütün kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz."

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı

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