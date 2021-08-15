Türk cimnastiği Parkur Dünya Kupası'nda ilk madalyasını hedefliyor
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Türk cimnastiği Parkur Dünya Kupası'nda ilk madalyasını hedefliyor

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, Bulgaristan'da 9-12 Eylül'de gerçekleştirilecek Parkur Dünya Kupası'nda ilk madalyalarını kazanmak istediklerini söyledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, Bulgaristan'da 9-12 Eylül'de gerçekleştirilecek Parkur Dünya Kupası'nda ilk madalyalarını kazanmak istediklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe'nin büyük gayretleriyle parkurun cimnastiğin branşları arasına girdiğini belirtti.

Branşın, Türkiye'de duyurulmasının ardından parkura ilginin her geçen gün arttığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Parkuru bizler de başkaları gibi sonradan duyduk ama sokaklarımızda damdan dama atlayan, perende atan gençlerimiz vardı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle İstanbul'da çok sayıda böyle gencimiz var. İnşallah çok kısa sürede lisanslı sporcu açısından da çok geniş kitlelere ulaşacağına, şehirlerimizdeki içi macera ve özgür ruhlu gençlerimizin, ülkemize ileride uluslararası başarılar getireceğine inanıyorum. Federasyonumuz çok büyük destek veriyor. Yakında parkur ismini çok daha fazla duyacağız."

Şahin, federasyon tarafından Mersin'de 6-8 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Parkur Şampiyonası'nın sporculara büyük heyecan verdiğini dile getirerek, organizasyon sayesinde gençlerin performanslarını yakından gözlemleme imkanı bulduklarını ifade etti.

İlk kez düzenlenen organizasyonun büyük önem taşıdığına dikkati çeken Şahin, "Kısa süre önce parkurda hakemlerimizi belirlemek üzere kursumuzu yaptık. Bir hocamızın uluslararası hakem olması için belgesini aldırdık. Şu anda 30'a yakın aday hakemimizi belirledik ve Türkiye Parkur Şampiyonası'nı sorunsuz şekilde bitirdik. Son derece mutluyuz." diye konuştu.

Uluslararası madalya hedefi

Şahin, Türk sporcuların gelecek yıllarda önemli başarılara imza atacağına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde on-line şampiyona (FIG Parkur On-line Montpeiller Kupası) yapıldı. Orada bir sporcumuz dünya 6'ncısı oldu. İlk defa katılım sağlanan bir yarışmada böyle bir derece alınması çok ses getirdi. Yarışmalara fiilen katılmaya başladığımızda Türk çocuklarının kabiliyetleri görülecek. Dünya çapında yeni bir branş olan ve Paris'ten sonraki olimpiyatlarda büyük ihtimalle yer alacak parkurda, uluslararası seviyedeki müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek sporcuları seçmek ve ilk madalyamızı Dünya Kupası'nda kazanmak istiyoruz."

Recep Şahin, Bulgaristan'daki şampiyonaya katılacak sporcu sayısının henüz netleşmediğini ancak en az 2 erkek ve bir kadın sporcuyla burada mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Türk cimnastiği Parkur Dünya Kupası'nda ilk madalyasını hedefliyor
Türk cimnastiği Parkur Dünya Kupası'nda ilk madalyasını hedefliyor
Türk cimnastiği Parkur Dünya Kupası'nda ilk madalyasını hedefliyor
Türk cimnastiği Parkur Dünya Kupası'nda ilk madalyasını hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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