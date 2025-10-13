TÜRSAB Başkan Adayı Hacıalioğlu, Bağlıkaya'yı Hedef Aldı

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, mevcut başkan Firuz Bağlıkaya'nın 11 Ekim tarihinde yapılan Bölge Temsil Kurulu (BTK) mazbata törenindeki açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Hacıalioğlu, "Mevcut başkan, TÜRSAB'ın imkanlarını kullanarak 'değerlendirme toplantısı' adı altında açıkça seçim çalışmaları yürütmektedir. Seçimlerin adil bir ortamda yapıldığı yönündeki ifadeleri, eylemleriyle çelişmektedir. Bu, Bağlıkaya'nın ilk söylem-eylem çelişkisi değildir; geçmişte de benzer gaflarına ve tutarsız açıklamalarına şahit olduk. Bölge Temsil Kurulu mazbata töreninde pahalı prodüksiyon, kameralar, şatafatlı yemekler ve Türkiye'nin dört bir yanından BTK yöneticilerinin taşınması için harcanan kaynaklar ortadadır. Bu kadar harcama yapılabiliyorken, genel kurulda üyelerin ulaşım ve konaklamasının karşılanması yönündeki genel kurul kararına hala direnilmesini anlamak mümkün değildir. Sadece son 1 ayda yapılan bu gösterişli organizasyonlara ayrılan bütçeyle, 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek genel kurula Anadolu'daki tüm üyelerin ulaşımı ve konaklaması rahatlıkla sağlanabilirdi. Bunu herkes bilmektedir" diye konuştu.

Hacıalioğlu, şöyle devam etti:

"Mevcut başkan Antalya seçimindeki olayları ima ederek, sanki tek taraflı bir taşkınlık yaşanmış ve 'Kaybeden taraf hazımsızlık gösteriyor' şeklindeki ifadeleri, gerçeği yansıtmamaktadır. Antalya seçiminde sandık müşahitlerinin görev yapmasına izin verilmeyerek kurulan sistem hakkında hukuki süreç devam etmektedir. Seçim baştan sona şaibelidir. Kendisi de bunu çok iyi bilmektedir. Her platformda ifade ettiğim gibi, ortada bir çatışma ortamı var. Bu çatışma ortamının müsebbibi bizzat Firuz Bağlıkaya'dır. Yaşanan nahoş olayları biz unutturmaya ve gerilimi düşürmeye çalışırken başkanın tavrı hem ulusal basında hem turizm medyasında kaybeden tarafı itibarsızlaştırmaya yönelik çirkin bir çabadır. Karalama kampanyası yaparak tansiyonu yükseltmeye, çatışma ortamını artırmaya çalışmaktadır. Hal böyleyken, seçimlerin tescil edildiğini söyleme cüretinde bulunmak, hukuku hiçe saymaktır. Sayın Bağlıkaya'yı, TÜRSAB Başkanlığı makamına yakışır şekilde daha aklıselim, daha hukuki ve daha seviyeli bir üslup benimsemeye davet ediyorum. Bizler yönetime geldiğimizde bu çatışma ortamını yok edeceğiz."

'MANİPÜLASYON YAPMAYIN'

Hacıalioğlu, "Birincisi İstanbul BTK seçimlerindeki yüzde 16,48'lik katılım oranını Bağlıkaya'nın 'zafer' olarak sunması, gerçekleri görmezden gelmektir. Öte yandan ülkemizde genel seçimlerde dahi yüzde 80'in üzerinde katılım yaşanırken, TÜRSAB bölge seçimlerinde yüzde 36'lık bir katılımı 'başarı' olarak ifade etmek, akla ve matematiğe aykırıdır. Her yıl yaklaşık binlerce yeni acenta kuruluyorsa, elbette katılım sayısı artacaktır. Bu oran başarı değil, başarısızlıktır, basit bir aritmetik gerçektir. Ayrıca, TÜRSAB üyelerinin zeki ve muhakeme gücü yüksek insanlardır. Lütfen manipülasyon yapmayın, algıyla oynamaya çalışmayın. TÜRSAB üyeleri her şeyin farkında" dedi.

'26. TÜRSAB GENEL KURULU'NA DAVET EDİYORUM'

Hacıalioğlu, "Bağlıkaya'nın son iki aydır sergilediği bu ayrıştırıcı tutumun sonuna gelinmiştir. TÜRSAB Başkanlığı, ayrıştıran ve kayıran bir anlayışla değil; birleştiren, kucaklayan bir vizyonla yapılmalıdır. Değişim için hep birlikte hareket etme zamanı. 40 gün sabır istiyorum ve 24 Kasım sabahı, tüm üyeleri kucaklayan, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Sektördeki tüm sorunların çözülmesi her acentanın söz sahibi olacağı bir yapının oluşturulması için hep birlikte çalışacağız. TÜRSAB, şeffaf, sonuç odaklı, güçlü ve dinamik bir geleceğe taşınacaktır. Tüm meslektaşlarımızı 22-23 Kasım tarihlerinde WOW İstanbul Convention Center'daki 26. TÜRSAB Genel Kurulu'na davet ediyorum" diye konuştu.