SunExpress, Cork-İzmir Uçuşlarına Başladı

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 yaz sezonunda uçuş ağını genişletiyor. Havayolu şirketi İrlanda'nın sahip kenti Cork uçuşlarına başladı.

2025 yaz sezonuna yeni destinasyonlarla merhaba diyen SunExperss İrlanda'nın Cork kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Cork- İzmir seferi öncesi Cork Havalimanında bir tören düzenlendi. Törende yolculara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Havayolu şirketi yaz sezonu boyunca Cork- İzmir seferlerini haftada iki kez karşılıklı olarak gerçekleştirecek.

CORK'TAN GELEN MİSAFİRLERİMİZ İZMİR'İ YAKINDAN TANIYACAK

Cork uçuşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan SunExpress Grup Satış Kıdemli Müdürü Tobias Bracht, "Cork Havalimanı'ndan İzmir'e ilk uçuşumuzu gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Uçuş ağımızı genişletme stratejimizi yansıtan bu yeni rota, İrlanda operasyonlarımıza verdiğimiz önemi de ortaya koyuyor. Cork'tan gelen misafirlerimize İzmir'in zengin kültürünü, tarihini ve sunduğu eşsiz deneyimleri keşfetme fırsatı sunduğumuz bu yeni hatla birlikte, yolcularımıza cazip destinasyonlar ve üstün kalitede seyahat deneyimi sunma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyoruz" dedi.

'İZMİR HATTININ BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ'

Cork Havalimanı Havacılık İş Geliştirme ve İletişim Direktörü Tara Finn ise şunları söyledi: "SunExpress'in Cork'tan İzmir'e gerçekleştirdiği ilk uçuşu kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız pazar araştırmaları, Türkiye'ye yönelik doğrudan uçuşlar için güçlü bir talep olduğunu ortaya koyuyor. Yaz sezonu operasyonlarımıza önemli bir katkı sağlayacak bu hattı yolcularımızla buluşturmak adına bizimle iş birliği yapan SunExpress'e teşekkür ederiz. SunExpress, Cork Havalimanı'nda hizmet veren dokuzuncu ve en yeni hava yolu oldu. İzmir hattının son derece başarılı olacağına gönülden inanıyoruz."

BİRLEŞİK KRALLIK VE İRLANDA'DA UÇUŞ AĞI GENİŞLİYOR

SunExpress, 2025 yazında Birleşik Krallık ve İrlanda'daki koltuk kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 25 artırarak yaklaşık 2 milyona çıkardı. Nisan ayında başlayan Glasgow ve Liverpool uçuşlarının yanı sıra, Cork hattı da bölgedeki büyümenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Hava yolu, Birleşik Krallık ve İrlanda'da 13 havalimanında hizmet veriyor. Almanca konuşulan ülkelerin ardından Birleşik Krallık ve İrlanda, SunExpress'in odaklandığı ikinci pazar olarak öne çıkıyor. Hava yolunun 2025 yazında uçuş ağına eklediği 15 yeni rotanın 7'si de bu pazardan geliyor.