Kurban Bayramı'nda Muğla'ya 3 Milyon Yerli Turist Geldi

Kurban Bayramı'nda Muğla'ya 3 Milyon Yerli Turist Geldi
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Muğla, Kurban Bayramı tatilinde 4 gün boyunca 3 milyon yerli turisti ağırladı. Bayram sonrası 534 bin 770 araç kenti terk etti. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi bölgeler tatilcilerin en çok tercih ettiği yerler oldu.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, -MUĞLA, bu yıl Kurban Bayramı tatilinde yine Türkiye'nin en yoğun turizm merkezlerinden biri oldu. 4 günlük tatil süresince kente gelen yerli turist sayısı 3 milyonu bulurken, bayramın ardından çıkış yapan araç sayısı 534 bin 770 olarak kayıtlara geçti.

Muğla, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin gözdesi oldu. 4 günlük bayram tatili boyunca turistik ilçeleriyle öne çıkan kentte nüfus katlandı. Tatil süresince 3 milyon yerli turistin il genelinde konakladığı, bayramın ardından kentten 534 bin 770 aracın çıkış yaptığı bildirildi. Ege'nin incisi olarak anılan Muğla, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Akyaka gibi turizm merkezleriyle tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer aldı. Gerek doğal güzellikleri gerekse tarihi dokusuyla öne çıkan şehir, bu yoğunlukla birlikte sezonun en hareketli günlerini yaşadı. Tatilin sona ermesiyle birlikte trafik yoğunluğu da dikkat çekti. Özellikle dönüş yolunda kara yollarında uzun araç kuyrukları oluştu, güvenlik ve trafik ekipleri yoğun mesai harcadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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