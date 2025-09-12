Bodrum Yarı Maratonu 2025'te Üç Farklı Parkurda Koşulacak

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 3–5 Ekim 2025 tarihleri arasında sekizinci kez Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. Ege'nin mavi sularıyla çevrili, tarihi dokusunu koruyan sokaklarıyla Bodrum; koşuculara ve ziyaretçilere yarış heyecanının ötesinde unutulmaz bir deneyim sunacak. Katılımcılar, Bodrum Kalesi'nden marinaya, beyaz evlerin süslediği dar sokaklardan sahil şeridine kadar kentin simgeleriyle iç içe olacak.

3 AYRI PARKURDA HEYECAN

Her yıl festival havasında geçen Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl da üç farklı parkurda koşuculara unutulmaz anlar yaşatacak. Katılımcılar, etkinlikte üç gün boyunca Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulacak stantlardan yarış kitlerini teslim alırken, organizasyon için kurulan Expo alanını da deneyimleyebilecek. Büyük gün olan 5 Ekim Pazar sabahı ise 21K, 10K ve 5K etaplarının startı verilecek.

Her sene olduğu gibi Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl da sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından sporcuları ağırlayacak. Yarışa katılacak uluslararası atletler, Bodrum'un eşsiz manzarasında farklı kültürlerden katılımcılarla birlikte koşma fırsatı bulacak. Bu yönüyle etkinlik hem spor hem de uluslararası buluşma noktası olma özelliği taşıyor ve Bodrum'u küresel bir spor merkezi olarak ön plana çıkarıyor.

ENGİN ÇETİNAY: HER SENE ÜZERİNE KOYARAK DEVAM EDİYORUZ

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, "Her sene olduğu gibi bu sene de birçok ülkeden sporcuların adresi Bodrum Yarı Maratonu olacak. 3 farklı parkurumuzla yine unutulmaz bir yarış deneyimi yaşanacak. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da yarışa ilgi bir hayli fazla. Katılımcılara elimizden gelenin üstünde bir yarış ortamı sunmak için yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum Yarı Maratonu'nu aslında sadece bir yarış olarak da değerlendirmiyoruz. Organizasyon boyunca gerçekleştireceğimiz aktiviteler ve sosyal sorumluluk projeleri ile bir yarıştan ötesine yol alıyoruz. Her sene üzerine koyarak devam ettiğimiz organizasyonumuzun bu sene de katılımcıların beğenisini toplayacağına eminim. Yılın son aylarını Bodrum'a yakışır bir organizasyonla tamamlamak istiyoruz. Kayıt olan tüm sporseverler için başarılı, sağlıklı ve rekabetin bol olduğu bir yarış olmasını diliyorum" diye konuştu.