Bodrum'da Yat Bakım Sezonu Hızla Başladı

Bodrum'un tersaneleri, yaz sezonunun ardından mavi yolculuk yapan yatların bakım ve onarımı için doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasıyla hareketlilik kazandı. Yabancı yat sahiplerinin ilgisi ve artan talep, Bodrum'u süperyat bakımında önemli bir merkez haline getiriyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonu boyunca mavi yolculuk yapan özel ve ticari yatlar, bakım ve onarım için karaya çekilmeye başladı. İlçedeki tersanelerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Bölgede kış sezonuyla birlikte çekek alanlarında hareketlilik hız kazandı. Motor, jeneratör, hidrolik ve elektrik sistemleri başta olmak üzere çok sayıda bölümde teknik bakım yapılırken, bazı yatlarda yenileme çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebildiği belirtildi. Talebin tersane kapasitesinin üzerinde seyrettiği, Bodrum'un son yıllarda süperyat bakımında önemli bir merkez haline geldiği ifade edildi. Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ağanlar Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ağan, bu yıl bakım-onarım sezonunun erken başladığını belirtip, "Bu sene çekek ve kışlama erken başladı. Normalde yoğunluk Bodrum Cup'tan sonra oluşurdu ancak bu yıl ekim başından itibaren tekne çekmeye başladık" dedi.

'ZENGİNLERİN YATLARI ŞU AN BODRUM'DA'

Yabancı yat sahiplerinin Bodrum'u tercih ettiğini dile getiren Ağan, "Gelecek hafta 6-7 tekne daha çekip kapasite anlamında yüzde 100 doluluğa ulaşacağız. Daha sonra bakımı tamamlanan teknelerin inmesini bekleyip, çıkmasını beklediğimiz tekneler olacak. Tekne boyutları her sene büyüyor. 450-500 ton çekme kapasitesi ile 55 metrelik yatlara kadar hizmet yapabiliyoruz. Onlarca ülkeye hizmet veriyoruz. Ülkenin geleceği ya ürün ihracatı ya da hizmet ihracatıyla refaha kavuşacak. Biz de dövizi ülkemize getirdikçe ülke ekonomisi kalkınacaktır. Çeşitli fuarlarda boy gösterdik. Yabancılar için burası cazibe merkezi olmaya başladı. Dünyanın ilk 10'unda olan zenginlerin yatları şu anda Bodrum'da, yazın da burada. Dolayısıyla diğer büyük yatların buraya gelmesine de sebep oluyor. Demek ki burada huzur var. Biz de bu huzura insanları getirip hizmet verebilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

'YILDA 12-13 SÜPERYAT DENİZE İNİYOR'

Türkiye'de yat bağlama ve kara konaklama kapasitesinin sahil uzunluğuna göre düşük olduğuna dikkati çeken Ağan, "Fransa'nın kara ve denizdeki yat kapasitesi 350 bin civarında, ülkemizin ise 25 bin. Aşırı talep görmemiz gayet doğal. Ülkemizde ne yazık ki yat bağlama ve kara konaklama kapasitesi mevcut sahil şeridinin uzunluğuna oranla çok kısa. Yat kapasitesini bağlama ve denize konaklama şeklinde artırmamız gerekiyor. Talep yüzde 100 dolu, bütün tersaneler dolu. 500'den fazla tekneyi karaya alıp hizmet veriyoruz. Makine, jeneratör, tanklar, hidrolik ve elektriksel donanımların bakım-onarımını yapıyoruz, bunlar 2-3 ay sürebiliyor. Bunun yanı sıra geniş kapsamlı restorasyonlar da yapılıyor ve bu işlemler 2-3 yıl sürebiliyor. Sezonu kaçırmamak için 6 ay arayla bu bakımlar periyodik şekilde tekrarlanıyor. Bodrum çevresinde müşteriye özel tekneler üretiliyor. 50 metre yat yapmak 3 yıl sürüyor. Yılda 12-13 süperyat denize iniyor" dedi.

