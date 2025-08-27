Artvin'deki Barajlar Turizm Çekim Merkezi Oluyor

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde faaliyet gösterip, 'Çoruh'un gerdanlıkları' olarak adlandırılan 5 baraj, ürettikleri enerjinin yanı sıra turizm rotası olarak da milli ekonomiye katkı sağlıyor. Barajlar özellikle yerli turistlerin seyahat rotası haline gelirken, Artvin Valisi Turan Ergün, "Gittikçe daha fazla yerli turist gelmek istiyor. Artvin'deki baraj turizmini doğa turizmine katmak için uğraşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh'un üzerinde faaliyet sürdüren ve 'Çoruh'un gerdanlıkları' olarak adlandırılan Yusufeli, Deriner, Muratlı, Artvin ve Borçka barajları, ürettikleri enerjiyle ülke ekonomisinin yanı sıra turizme de katkı sağlıyor. Doğal güzellikleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bölgenin turizm rotalarında son yıllarda devasa mühendislik yapıları da yer alıyor.

ÖZEL TEKNELERLE TUR İMKANI

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilen, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, görüntüsü ile turistlerin ilgi odağı oluyor. Turizm acenteleri, barajlara özel turlar düzenlerken; ziyaretçiler özellikle mühendislik başarısının yanında gövdesi ve baraj gölü ile dikkat çeken Yusufeli Barajı'na yoğun ilgi gösteriyor. Tekne turları da düzenlenen barajlara entegre edilen seyir terasıyla bölge, turizm potansiyeli kazanırken; Yusufeli Barajı'nı görmek için farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, Çoruh Vadisi'nin manzarasını kuş bakışı keşfetme imkanı buluyor.

'BU BARAJLARI İNSANLAR MERAK EDİYOR'

Artvin Valisi Turan Ergün, bölgeye gelmek isteyen turist sayısının artığını belirterek, "275 metre yüksekliğindeki Yusufeli Barajı, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da 5'inci en yüksek barajıdır. Deriner Barajı da 250 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek 2'nci barajıdır. Bu barajları insanlar merak ediyor. Özellikle yerli turistler sıklıkla gelmek istiyor. Deriner Barajı'nda baraj müzemiz var. Müzede, Çoruh Vadisi üzerindeki barajların birer minyatürü var. Barajlar hakkındaki teknik bilgi, baraj yapımında işçilerin geçirdiği bir günün simüle edildiği ve barajları anlatılan sinevizyon bir gösterimiz var. Gittikçe daha fazla yerli turist gelmek istiyor. Artvin'deki baraj turizmini doğa turizmine katmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

'MUHTEŞEM BİR ESER OLMUŞ'

Barajı görmek için İstanbul'dan gelen Mustafa Yıldıran, "Muhteşem bir eser olmuş. Kelimelerle nasıl ifade edilir; bilemiyorum. Dünyanın 5'inci harikası; gövde yüksekliği 275 metre. Tamamen Türk mühendisleri tarafından yapılmış. Herkes gelip bu güzelliği, büyük şaheseri yakından görmeli" dedi.

'GURURLANDIĞIMIZ BİR ESER'

Ziyaretçilerden İsmail Hakkı Tekin da "Yusufeli Barajı, tüm ihtişamıyla bizleri karşılıyor. Türk mühendislik harikası olan bu eser; gururlandığımız bir eser. Artvin, barajlar kenti olarak anılıyor. Bunun da en doğu adresi, burasıdır. Bu devasa eserle gurur duyması için tüm vatandaşlarımızı da bekliyoruz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),