Turistlerin %37'si Gastronomide Gaziantep'i Daha Çok Biliyor

Ülkemize gelen gastronomi turistleri, normal turistten bir buçuk kat daha fazla daha fazla harcama yaptı. Ülkemizde gastronomi turizminin gelişimi için endüstriyel mutfakta doğru ekipman seçimi oldukça önemli.

Türkiye, dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahip. Ülkemizi ziyaret eden yabancı turistler yerel lezzetlerimize büyük ilgi gösteriyor. Gastronomi turizmi, bakanlıklar tarafından da destekleniyor. Endüstriyel mutfaklarda kaliteli ürünlerin kullanılması için doğru ekipman seçimi oldukça önemli. Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), ülkemizdeki gastronomi turizmi ile ilgili önemli bilgiler paylaşarak ekipman seçiminin önemine vurgu yaptı.

REKABETTE 44. SIRADAYIZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14,5 artış gösterdi. Dünya Ekonomik Forumu Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi sonuçlarına göre, 2017 yılında İspanya rekabette 1. sırada iken, Türkiye 44. sırada yer aldı. HowMuch verilerine göre ise en büyük turizm endüstrisine sahip ülke 488 milyar dolar ile ABD oldu. ABD'yi 224 milyar dolar ile Çin, 130,8 milyar dolar ile Almanya izledi.

TURİSTLERİN YÜZDE 37'Sİ GAZİANTEP'İ BİLİYOR

Xsights Araştırma ve Danışmanlık, turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler arasında ilk sırada 204 milyar dolar ile yine ABD'nin geldiğini ortaya koydu. ABD'yi 114 milyar dolar ile Çin, 56,5 milyar dolar ile İspanya izliyor. Türkiye'deki gastronomi turizminde Gaziantep'in gastronomi şehri olma bilinirliği yüzde 37'lerde. Yani Gaziantep'te tatil yapan yabancı turistlerin yüzde 37'si Gaziantep'in UNESCO tarafından dünyadaki birkaç gastronomi şehrinden biri olarak seçildiğini biliyor.

Gastronomi turistleri, 2017 yılında normal turistten bir buçuk kat daha fazla harcama yaptı. Yabancı turistler toplam harcamalarının yüzde 20'sini yeme-içmeye ayırırken, gastronomi turistleri toplam harcamalarının yüzde 27'sini yeme-içmeye harcadı. Bu oranlardan gastronomi turizminin ülke turizmi için ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ortaya çıkıyor.

HANGİ EKİPMANLAR SEÇİLMELİ?

Gastronomi sektöründe doğru ekipman seçimi ve ham madde hayati öneme sahip. Özellikle endüstriyel buzdolabı ve bulaşık makinelerinde yanlış seçim, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor.

TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürkaynak, endüstriyel mutfak ekipman seçimiyle ilgili şu bilgilere değindi: "Endüstriyel mutfaklarda tüm ekipmanların hijyen ve dayanıklılık açısından paslanmaz çelikten üretilmiş olması gerekiyor. İşletmeler de bu yüzden mikrop barındırma oranı düşük olan ekipmanları tercih etmeliler. İnsan sağlığını koruyan paslanmazlar, uzun ömürlü oldukları için maliyet avantajı da sağlıyor. Yatırım maliyetleri ilk etapta bütçeyi zorlasa da, verilen hizmetin kalitesi müşteri memnuniyetini artıracaktır. Detaylı bir tüketici analizi yapıldıktan sonra, ham maddesi paslanmaz çelik olan bütçeye uygun ekipmanlar seçilmeli. Endüstriyel mutfakta doğru ekipman seçimi, gastronomi turizmimizin gelişimi için oldukça önemli."

PASLANMAZ ÇELİK NEDEN PAHALI?

Paslanmaz çelik, endüstriyel mutfak ürünlerinin ana ham maddesi olarak biliniyor. Türkiye'de paslanmaz çelik ithalatı başta Almanya olmak üzere İspanya, Finlandiya, İsveç, Fransa ve ABD'den yapılıyor. Alüminyum, saç, plastik ve bakalit de Almanya, ABD ve Rusya gibi ülkelerden ithal ediliyor. Ekipman maliyetleri bu yüzden cep yakıyor.

Ahmet Gürkaynak, maliyet sorunu için bir çözüm önerisi sunuyor: "Türkiye'de maliyetlerin rekabet ortamı yaratacak seviyeye çekilmesi gerekiyor. Bunun için de gerekli kalemlerde indirim ve destek sağlanmalı. Cihaz üretiminde kullanılan yan sanayi malları ve yedek parçalar maliyeti artırıcı etkiye sahip. Eğer ürünler ucuzlarsa paslanmaz ürün kullanımı artacaktır. Orta ve küçük gıda işletmelerinde kullanılan ve hijyen şartlarına uygun olmayan malzemelerin kullanımı da bu sayede ortadan kalkacaktır."