Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı
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Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı

Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Spor
Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Turgutluspor, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü öncesi otizmli çocukları futbolcularla buluşturarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Turgutluspor, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü öncesi otizmli çocukları futbolcularla buluşturarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Ligde deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına hazırlanan Turgutluspor, sosyal sorumluluk projesine imza atarak otizmli çocukları misafir etti.

Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Ali Yılmaz ve eşi Esra Eligüzeloğlu Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ve otizmli çocuklar katıldı.

Antrenmanı ziyaret eden otizmli çocuklar, Turgutluspor futbolcularıyla buluşarak güzel vakit geçirdiler. Daha sonra kulüp binasında ağırlanan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Kulüp Başkanı Kestaneci yaptığı açıklamada, "Otizmli kardeşlerimizle Turgutlusporlu futbolcularımızın buluştuğu bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turgutlusporumuzu farklı bir kulübe dönüştüreceğiz, hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle tüm Türkiye'nin takip ettiği bir kulüp olacağız. Taraftarı, oyuncusu, yönetimi yani, büyük Turgutluspor ailesi olarak her zaman ve her koşulda otizmli kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

Otizm Derneği Başkanı Güngör ise anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.


Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı
Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı
Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı
Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı
Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı
Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı
Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı
Turgutluspor otizmli çocukları ağırladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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