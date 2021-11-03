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Turgutluspor'da Muhammet Haşim sevinci

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor'da Muhammet Haşim sevinci

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da geçen sezon attığı 15 golle takımın yıldızı olan, 22 Nisan'da Pazarspor'la oynanan deplasman maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek yaklaşık 7 aydır yeşil sahalara hasret kalan Muhammet Haşim Çoban iyileşti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da geçen sezon attığı 15 golle takımın yıldızı olan, 22 Nisan'da Pazarspor'la oynanan deplasman maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek yaklaşık 7 aydır yeşil sahalara hasret kalan Muhammet Haşim Çoban iyileşti. Ameliyat ve rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra takıma geri dönüp fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren 27 yaşındaki golcünün önümüzdeki haftalarda topla çalışmalara da başlaması bekleniyor.


Turgutluspor'da Muhammet Haşim sevinci

Turgutluspor'da Muhammet Haşim sevinci

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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