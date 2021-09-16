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Turgutluspor'da Kestaneci'den açıklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor'da Kestaneci'den açıklama

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 2 maçtan puan çıkaramayan Turgutluspor'da başkan Taner Kestaneci, iç sahadaki son Bayburt Özel İdarespor karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 2 maçtan puan çıkaramayan Turgutluspor'da başkan Taner Kestaneci, iç sahadaki son Bayburt Özel İdarespor karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Kestaneci, yazılı açıklamasında olayın organize bir şekilde yapıldığını iddia etti. Kestaneci, "Öncelikle ne olursa olsun yaşanmaması gereken bir olay ve olmaması gereken bir hareketti. 20 kişilik bir grup haftalar önceden sosyal medya üzerinden bu maç için organize oldular ve bunların hepsi ispatlı. Maç başladı ve bilhassa son yarım saat istifa diye bağırdılar. Bu tepkileri dikkate almadık. İstifa çağrılarına tepki vermeyince daha sonra ağıza alınmayacak sözler ve Karının eteğine saklanma orda' gibi sözler sarf edilmeye başlayınca olaylar farklı bir boyut aldı. İşte bundan sonra eşim tepki verdi" dedi.

Açıklamasında, "Siz olsanız ne yapardınız?" diyen Başkan Kestaneci, "Düşünün eşinizin hastanede koronavirüsten dolayı yoğun bakımdayken bile Turgutluspor'un başarısı için transferlerle uğraştığını gören bi eş. Zamanını ve servetinin bir kısmını Turgutluspor'a harcayan bir eş. Eşinin takdir edilmesini beklerken, istifa çağrılarının yanı sıra, ağıza alınmayacak sözlerin söylenmesiyle, yaşanmasını istemediğimiz olaylar yaşandı. Zaten her annenin bu durumda sabredebilmesi imkansızdır. Maalesef eşim söylemlerden sonra bu şekil tepki vermiştir. Yine de yaşanmaması gerekirdi ve üzgünüz. Bir daha böyle bir olayın olmaması temennimdir. Bundan sonraki süreçte eşim de Turgutlu'daki iç saha maçlarında olmayacak" ifadelerini kullandı.


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