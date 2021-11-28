Turgutluspor'da 3 puan sevinci

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ergene Velimeşespor'u deplasmanda 2-1 yenen Turgutluspor, 2'de 2 yaparak düşme hattından uzaklaştı. Geçen hafta da evinde Diyarbekirspor'u aynı skorla yenen kırmızı-siyahlılar rahat bir nefes aldı. Maçın son 30 dakikasını 10 kişi oynamasına rağmen 90'ıncı dakikada galibiyet golünü atan Ege ekibi maç bitiminde büyük coşku yaşadı. Puan tablosunda dibe demir atarak başladığı grupta son 9 maçta 1 mağlubiyet alan Turgutlu'da teknik direktör Atilla Gerin, çok kritik bir galibiyete daha imza attıklarını belirterek, "Çok ihtiyacımız olan 3 puanı daha aldık. Oyuncularım pes etmedi, galibiyete inandı. Bunun sonucunda hak ettiğimiz sonucu aldık" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor Haberleri

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