Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı
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Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde hükümetin 2017'de imzaladığı anlaşmayı yerine getirmemesini protesto eden göstericiler, petrol pompalama istasyonunu işgal ederek kapattı.

17.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:23

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde hükümetin 2017'de imzaladığı anlaşmayı yerine getirmemesini protesto eden göstericiler, petrol pompalama istasyonunu işgal ederek kapattı.

Tatavin vilayetine 110 kilometre uzağındaki petrol kuyularının bulunduğu Kamur bölgesinde bir petrol pompa istasyonu önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişilik protestocu grup istasyonun faaliyetlerini durdurdu.

Bölgeyi korumayla görevli ordu kuvvetleri protestocuların eylemine engel olamadı.

Protestocuların sözcüsü Tarık el-Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birçok defa yaptığımız protestoların ardından şimdi, Kamur Anlaşması'ndaki maddelerin tamamının uygulanması için petrol istasyonuna geldi kapatmak için geldik." ifadesini kullandı.

Ordu birlikleri tarafından korunan petrol pompa istasyonu, Tatavin çöl bölgesindeki en önemli petrol tesislerinden biri olarak biliniyor.

Tatavin kentinde haftalardır gerginlik yaşanıyor. Bölge halkına istihdam sağlanması talebiyle ve hükümetin talepleri karşılamamasını protesto için düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahalelerde bulunmuş, protestocular ile polisler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Tatavin'deki işsizlik protestoları

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017 yılında yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) ara buluculuğunda göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde iş imkanı sağlanması öngörülmüştü.

Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı

Kaynak: AA

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