Tunus'ta Yeni Kabinenin Güvenoyu Süreci Başladı

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, bir hafta önce gerçekleştirilen hükümet revizyonunun, ülkedeki siyasi krizi engellemek için yapıldığını belirtti.

Başbakan Şahid'in değişiklik yaptığı yeni kabinenin güven oylaması için Tunus parlamentosunda halihazırda oturum düzenleniyor. Mecliste 51 milletvekiline sahip olan Nida Tunus partisi ise söz konusu oylamayı boykot ederek katılmadı.

Şahid, güven oylamasından önce parlamentoda yaptığı konuşmada, göreve başladığı Ağustos 2016'dan bu yana tüm zorluklara rağmen hükümetinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"Hükümetteki değişiklik; ülkedeki siyasi krizi sonlandırmak, hükümetin karşısında ve yanında yer alanları netleştirmek için yapıldı." diyen Şahid, söz konusu kabine revizyonunun anayasaya saygı çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanıyla aramızı açamayacaklar"

Şahid, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, anayasanın önemini vurgulayan son açıklamasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Sibsi'ye karşı herhangi bir kötü söylemde bulunmadıklarını ya da siyasi sistemdeki rolünün azaltılması gibi düşüncelerinin olmadığını dile getirdi.

Başbakan Şahid, şöyle devam etti:

"Bazı kişiler, Cumhurbaşkanı ile aramızda anlaşmazlık çıkarmaya ve bazı küçük çıkarlara hizmet etmeye çalışıyor ancak, başarılı olamayacaklar. Çünkü Cumhurbaşkanı Sibsi'nin demokrasiye geçişteki tarihi rolünün idrakindeyiz."

Enflasyonla mücadele, fiyatları kontrol altına alma ve 2019'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin başarılı şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alacakları taahhüdünde bulunan Şahid, sosyal alana da odaklanacaklarını vurguladı.

Tunus'taki tartışmalı kabine revizyonu

Başbakan Şahid, geçen hafta 13 bakan ve 5 devlet bakanlığını kapsayan kabine revizyonunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ise kabine revizyonunun kendisine danışılmadığını ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın "oldubitti revizyonu" kabul etmediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi de Şahid'in kabine değişikliğini "darbe girişimi" şeklinde niteleyerek kabinedeki bakanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Tunus anayasasının 99. maddesine göre, Başbakan "Dışişleri ve Savunma bakanları" haricinde kabinede revizyona gitme hakkına sahip.