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Tunus ile Libya arasındaki sınır kapıları yeniden açılıyor

AA - Haberler | Güncel
Tunus ile Libya arasındaki sınır kapıları yeniden açılıyor

Tunus ile Libya arasında iki aydan fazla bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kapalı olan sınır kapılarının bugün yeniden açılacağı bildirildi.

Tunus ile Libya arasında iki aydan fazla bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kapalı olan sınır kapılarının bugün yeniden açılacağı bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, cuma günü yerel saatle sabah 07.00'den itibaren, Libya ile sınır geçiş kapılarının açılması talimatını verdi.

Anlaşmaya varılan sağlık protokollerine tam uyulmasının zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, bunların iki ülke arasındaki sağlık durumundaki gelişmelere göre yeniden gözden geçirilebileceği belirtildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, 10 Eylül'deki Tunus ziyaretinde, iki ülkenin güvenlik ve sağlık durumları ele alınmış ve karşılıklı belirlenen protokoller çerçevesinde, sınır geçişlerinin yeniden başlamasına karar verilmişti.

Tunus ile Libya arasındaki kara sınır kapıları, Kovid-19'un Delta varyantının yayılması nedeniyle 8 Temmuz'da kapatılmıştı.

Libya hükümetinin, 17 Ağustos'ta kara ve hava sınırlarının açılacağını açıklamasına rağmen bu gerçekleşmemişti.

AA - Son Dakika Haberleri
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