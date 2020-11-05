Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor
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Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor

05.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:49
Tunus, ekonomide yüzde 7-8 daralma tahmin ediyor

Tunus Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi, Tunus ekonomisi için 2020 yılında yüzde 7-8 oranında daralma tahmin ettiklerini söyledi.

Tunus Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi, Tunus ekonomisi için 2020 yılında yüzde 7-8 oranında daralma tahmin ettiklerini söyledi.

Parlamentoda katıldığı bir bilgilendirme oturumunda konuşan Abbasi, Tunus ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdüğünü ikinci çeyrekteyse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 20 daraldığını ve 2020 sonunda yüzde 7-8 daralma tahmin ettiklerini aktardı.

Abbasi, "Tunus ekonomisi pandemiden önce zorlu bir durumdaydı ve salgının yansımasıyla tablo daha da ağırlaştı." dedi.

Salgının en şiddetli biçimde etkilediği sektörlerin orta ve küçük ölçekteki işletmeler olduğuna işaret eden Merkez Bankası Başkanı, pandeminin turizm sektörünü de sert biçimde vurduğunu ve işsizliği artırdığını söyledi.

Abbasi, "Tunus'taki gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) uzun bir aradan sonra eksiye doğru gidecek. Tasarruflar yüzde 6 oranında azaldı ve doğrudan dış yatırımlar da aynı şekilde düştü." diye konuştu.

Dış yatırımların GSYİH'ye oranını geçen yıl yüzde 26 olduğunu ancak bu oranın 2020'de yüzde 13'e düşeceğini dile getiren Merkez Bankası Başkanı, 2019'da yüzde 6,7 olarak kaydedilen enflasyonun 2020'de yüzde 5,4'e düşmesini tahmin ettiklerini, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu paylaştı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, henüz yakın zamanda yaptığı bir açıklamasında, ülkesinin "eşi görülmemiş bir ekonomik kriz" yaşadığını açıklamıştı.

Tunus'ta hükümetin parlamentoya gönderdiği 2020 yılı ek bütçe talebi, parlamento komitesi ve merkez bankasının "harcamaları 4 milyar dolar daha artıracağı ve cari açığı GSYİH'ye oranla yüzde 14 oranında arttıracağı" itirazı doğrultusunda geri çekilmişti.

Salgın öncesinde de düşük büyüme rakamları, yüksek işsizlik, kamu hizmetlerinde eksiklik ve yüksek kamu borcu gibi göstergelerle olumsuz bir ekonomik tablo sergileyen Tunus'ta, siyasette çalkantılı dönemin de eklendiği Kovid-19 sonrası gidişat daha da kötüleşti.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 20 daralırken, işsizlik yüzde 3 artarak yüzde 18'e çıktı. Hükümetin açıkladığı rakamlara göre, salgın ülkeye 2,2 milyar dolara mal oldu.

Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2019'da ülkeyi ziyaret eden 9,4 milyon yabancı turist, ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolar döviz bırakmıştı. Ancak, en önemli döviz kaynağından yoksun Tunus'ta 2020 yılında turizm gelirlerinin yüzde 66 oranında azaldığını, turizm kaynaklı sektörlerde 50 bin kişinin işini kaybettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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