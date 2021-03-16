Tunus Cumhurbaşkanı Said yarın Libya'yı ziyaret ediyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Libya'daki demokratik geçiş sürecini desteklemek amacıyla yarın Trablus'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Said'in yarın yapacağı Trablus ziyaretiyle "Libya'daki demokratik geçiş sürecini destekleme ve iki ülkenin yönetim kadroları arasındaki iletişim ile istişare köprülerini kuvvetlendirmenin amaçlandığı" belirtildi.

Açıklamada, Said'in programına ilişkin detay verilmedi.

Said, Libya'da BM öncülüğündeki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk devlet başkanı olacak.

Libya'da BM öncülüğünde şubat ayı başında gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığı'na Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisinden 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Dibeybe başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinde dün yemin etmişti.

Kuzey Afrika'da iki komşu ülke: Tunus ve Libya

Kuzey Afrika'da iki komşu ülke olan Tunus ve Libya, dış politikada birbirlerini yakından takip ediyor. Libya'daki sosyal, siyasi ve güvenlik alanında yaşanan gelişmeler Tunus'u doğrudan etkiliyor. Libya'da bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın güç kazanması, Tunus'ta da birçok terör saldırısı düzenlenmesine yol açmıştı. Aynı şekilde, Tunus ve Libya sahillerini kullanarak Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin durdurulması konusu da iki ülkenin ortak sorunu olarak dikkati çekiyor.

Libya'da göreve gelen yeni yönetimin, Tunus'un bir numaralı ismini ağırlaması ülke içindeki konumunu güçlendirmesi açısından önem arz ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes