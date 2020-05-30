Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Parlemento Başkanı Gannuşi'den kaos çağrılarına tepki
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Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Parlemento Başkanı Gannuşi'den kaos çağrılarına tepki

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Nahda Hareketi Lideri ve Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, kaos çağrılarına ve kamu güvenliğini tehdit eden girişimlere tepki gösterdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Parlemento Başkanı Gannuşi'den kaos çağrılarına tepki
30.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:09

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Nahda Hareketi Lideri ve Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, kaos çağrılarına ve kamu güvenliğini tehdit eden girişimlere tepki gösterdi.

Tunus parlementosundan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said ve Parlamento Başkanı Gannuşi'nin Kartaca Sarayı'nda ülkedeki genel durumu değerlendiren bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin kaos çağrılarını, kamu güvenliğini tehdit eden girişimleri ve suç planlarını kınadıkları ifade edildi.

Toplantının dostluk ortamında geçtiği dile getirilen açıklamada, bazı çevrelerin devlet kurumları içindeki anlaşmazlık iddialarının gerçek dışı olduğunun kanıtlandığı ve iki lider arasındaki toplantıların düzenli olarak devam edeceği kaydedildi.

Gannuşi, toplantıda, parlementonun vatandaşların beklentilerine cevap verecek ve koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak yasal adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tunus'ta son dönemde sosyal medyada siyasi düzenin değişmesine ve parlementonun feshedilmesine yönelik haziran ayında gösteriler düzenlenmesi ve meclis binası önünde eylemler yapılmasını teşvik eden paylaşımlar yapılıyor.

Tunus güvenlik güçleri olası bir kargaşayı önlemek amaçlı parlemento binası etrafında bazı önlemler almaya başladı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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