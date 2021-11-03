Tünelin beton kaplaması, üzerine düştüğü aracı kullanılamaz hale getirdi
Kuzey Ankara Tüneli'nin çıkışındaki beton kaplama, otomobilin üzerine düştü, araç kullanılamaz hale geldi.
PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Kuzey Ankara Tüneli'nin çıkışındaki beton kaplama, otomobilin üzerine düştü, araç kullanılamaz hale geldi.
Pursaklar- Kızılay istikameti Kuzey Ankara Tüneli çıkışının üzerindeki kaya görünümlü beton parça, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan şoför, olaydan yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemleri alıp trafiği durdurdu. Otomobil de kısa sürede yoldan çekildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Tünelin üzerindeki düşme tehlikesi bulunan parçaların kaldırılması için tadilat çalışması başlatıldı.