Tunceli'de yaban domuzunun saldırdığı köylü yaralandı - Haberler
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Tunceli'de yaban domuzunun saldırdığı köylü yaralandı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de yaban domuzunun saldırdığı köylü yaralandı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir kişi domuz saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir kişi domuz saldırısı sonucu ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Boydaş köyünde yaşayan 43 yaşındaki Hasan Temel'e ormanlık alanda domuz saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temel'i gören köylüler, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerini aradı.

Gelen sağlık görevlilerince Hozat Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapılan Temel, daha sonra askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

???????Temel'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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