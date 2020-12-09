Tunceli'de otomobil zulasından uyuşturucu çıktı
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Tunceli'de otomobil zulasından uyuşturucu çıktı

09.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:15
Tunceli'de otomobil zulasından uyuşturucu çıktı

TUNCELİ'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 306 gram esrar ele geçirildi.

TUNCELİ'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 306 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durdurularak arandı. Aramada, araçtaki gizli bölmede 306 gram esrar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Tunceli'de otomobil zulasından uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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