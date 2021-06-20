Tunceli'de ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
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Tunceli'de ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Tunceli'de ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, büyümeden ekiplerin müdahelesi ile söndürüldü.

Tunceli'de otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, büyümeden ekiplerin müdahelesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Başkalecik köyü Kerkan mezrasında otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle ormana sıçradı. Mezra sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerle birlikte, Jandarma ve vatandaşların desteği ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. - TUNCELİ

Tunceli'de ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
Tunceli'de ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
Tunceli'de ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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