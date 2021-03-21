Tunceli'de, nevruz kutlandı
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Tunceli'de, nevruz kutlandı

21.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:40
Tunceli'de, nevruz kutlandı

TUNCELİ'de Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle nevruz kutlandı.

TUNCELİ'de Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle nevruz kutlandı.

Tunceli'de bazı siyasi parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla nevruz kutlandı. Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen nevruz kutlamaları, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, sayıda sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcisi ve vatandaşların katılımıyla nevruz ateş yakılıp, halay çekilerek kutlandı.


Tunceli'de, nevruz kutlandı
Tunceli'de, nevruz kutlandı
Tunceli'de, nevruz kutlandı
Tunceli'de, nevruz kutlandı
Tunceli'de, nevruz kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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