Tunceli'de, nevruz kutlandı

TUNCELİ'de Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle nevruz kutlandı.

Tunceli'de bazı siyasi parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla nevruz kutlandı. Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen nevruz kutlamaları, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, sayıda sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcisi ve vatandaşların katılımıyla nevruz ateş yakılıp, halay çekilerek kutlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM