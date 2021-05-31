TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: "Büyüme rakamları ümit vadetmektedir"
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TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: "Büyüme rakamları ümit vadetmektedir"

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: 'Büyüme rakamları ümit vadetmektedir'
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Özellikle geçen yılın üçüncü çeyreği ile başlayarak pozitif olarak devam eden büyüme rakamları ümit vadetmektedir.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Özellikle geçen yılın üçüncü çeyreği ile başlayarak pozitif olarak devam eden büyüme rakamları ümit vadetmektedir." ifadelerini kullandı.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Doğan, "Ülkemizin 2021 yılı 1. çeyreğindeki büyüme oranının yüzde 7 olarak gerçekleşmiş olmasını 2019 yılındaki dalgalanmalar ve pandemi kaynaklı etkiler sonrası ekonomimizin toparlanma sürecini istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğini göstermesi açısından önemli görüyorum." açıklamasını yaptı.

Devletin aldığı tedbirlerle iş dünyasının salgının zararlarından minimum seviyede etkilenmesini hedeflediğini anımsatan Doğan, "Bu hedefe yönelik olarak, özellikle geçen yılın üçüncü çeyreği ile başlayarak pozitif olarak devam eden büyüme rakamları ümit vadetmektedir." yorumunda bulundu.

Yaşar ???????Doğan, uzun vadeli ortalamanın üzerindeki büyümenin, iş dünyasının her şart altında faaliyetlerini devam ettirme azmini ve Türkiye ekonomisinin direncini göstermesi açısından da önem arz ettiğini belirterek, "Ülkemizin üreterek önümüzdeki süreçte de ekonomik büyümesini devam ettireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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