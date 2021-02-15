TÜMSİAD 2021 yılı mottosu "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TÜMSİAD 2021 yılı mottosu "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye"

15.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:26
TÜMSİAD 2021 yılı mottosu

Dijitalleşme ve buna bağlı olarak toplumda artan bireyselleşme kültürü hızla artarken, özellikle ticarette sadece kar etme hırsına ve maddeci bakış açısına dikkat çekmek isteyen Türkiye'nin önde gelen işadamları derneklerinden TÜMSİAD 2021 yılı mottosunu "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" olarak belirledi.

Dijitalleşme ve buna bağlı olarak toplumda artan bireyselleşme kültürü hızla artarken, özellikle ticarette sadece kar etme hırsına ve maddeci bakış açısına dikkat çekmek isteyen Türkiye'nin önde gelen işadamları derneklerinden TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) 2021 yılı mottosunu "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" olarak belirledi. 2005 yılında erdemli, alın teri ile elde edilen helal kazancı önceleyen, milli bir iş adamları kuşağının oluşmasına katkıda bulunmak amacı ile yola çıktıklarını belirten TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Kadim kültürümüze ters düşen bu yozlaşmanın orta ve uzun vadede ülkemize zarar verebileceği düşüncesiyle ana kuruluş değerlerimizi vurgulayacak üretken bir ekonomiye ihtiyacımız var'' diye konuştu.

Özellikle pandemi sürecinde hızla gelişen dijitalleşmenin "ben" eksenli yaklaşımları artırdığını vurgulayan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, ''Ben merkezci düşünce yapısı, hayatın her alanında olduğu gibi, ticari yaşamda da etkisini gösteriyor. Günümüz dünyasında değerlerin yozlaştığı, insanlığın metalaştığı, hakkın ve haklının yerine gücün ve güçlünün önemsendiği, doğrunun oluşturulan algılarla ikame edildiği gerçek ötesi tabir edilen bir zamanı yaşamaktayız'' dedi. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık üretmek, tasarruf etmek, ihtiyacından fazlasını tasadduk etmek yerine; 'daha çok tüket ve mutlu ol' kabulü yaygınlaştırılıyor. Bu anlayış, hem toplumumuza, hem iş dünyasına gem tüm insanlığa büyük zarar veriyor ve vermeye de devam ediyor. Bu nedenle kuruluş değerlerimizi vurgulayacak ve üretken bir ekonomi ihtiyacının altını çizecek bir mottoyu 2021 yılında öne çıkarmayı hedefledik."

Güçlü ve Büyük Türkiye

"Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" olarak belirlenen motto çerçevesinde yapılması planlanan faaliyetlerle öz değerlerimizin vurgulanacağının altını çizen Doğan, "Atılacak her adımın ve yapılacak her işin kendi medeniyet tasavvurumuz ile dokunması, kendi öz kültürümüz ile nakşedilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye'nin kendi öz değerlerine dayanarak her alanda üreten bir ekonomi ile inşa edileceğine inanmaktayız."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hüner Coşkuner Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜMSİAD 2021 yılı mottosu "Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 18:49:39. #1.15#
title